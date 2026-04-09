Среди 'провокаторов' – Украина: 5 песен на Евровидении, которые вызвали международные скандалы

Песенный конкурс Евровидение является одним из самых грандиозных событий в индустрии музыки, который ежегодно запоминается аудитории не только впечатляющими перформансами участников, но и громкими скандалами. В основном недоразумения в рамках соревнования возникают из-за "политического подтекста" в композициях представителей разных стран, из-за чего в свое время под удар попадала и Украина.

Организаторы Евровидения всегда подчеркивали, что конкурс является аполитичным, поэтому как только появляется предположение о попытке артиста осветить в треке актуальные события в мире, его просят изменить текст или вообще дисквалифицируют. OBOZ.UA расскажет о 5 "провокационных" песнях на музыкальном соревновании, которые вызывали международные скандалы.

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

В 2007 году эпатажная певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумэн Андрей Данилко, "зажгла" на сцене Евровидения с песней Dancing Lasha Tumbai. Танцевальная мелодия и эффектные костюмы покорили сердца слушателей и профессионального жюри, поэтому артистка заняла второе место на конкурсе, а вот у россиян вызвала сплошное возмущение.

Дело в том, что гражданам РФ в припеве слышалась фраза "раша, гудбай" вместо оригинальной "лаша тумбай". Из-за этого в стране-агрессоре начали травить Андрея Данилко, а все попытки шоумена доказать, что в треке нет политического подтекста, оказались тщетными. Однако теперь знаменитость совсем не жалеет, что россияне слышали в его композиции негатив в свою сторону, более того, в публично заявил: "Народ, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне. Только "раша, гудбай". Я не пел это. Вы хотели услышать это – вот вы это услышали".

Stephane & 3G – We Don't Wanna Put In

А вот в 2009 году россиянам не понравилась песня We Don't Wanna Put In, с которой грузинская группа Stephane & 3G хотела представить родное государство на Евровидении. В стране-агрессоре заявляли, что текст композиции на слух воспринимается как негативная аллюзия на Владимира Путина, который тогда исполнял обязанности главы правительства РФ.

Особое возмущение у пропагандистов вызвали строки: We don't wanna put in / The negative move, / It's killin' the groove, которые аудитория может трактовать как "Мы не хотим Путина / Это негатив / Это портит весь кайф".

Что интересно, тогда артисты не отрицали политического подтекста в композиции, которая была проявлением протеста Грузии против войны с Россией в 2008 году. Группа отказалась менять текст трека и в конце концов сообщила об отказе от участия в конкурсе.

"Галасы ЗМеста" – "Я научу тебя"

В 2021 году фигурантами громкого скандала стали участники белорусской группы "Галасы ЗМеста". Они хотели выйти на сцену Евровидения с песней "Я научу тебя", однако организаторы конкурса усмотрели в ней политический контекст.

Причиной для дискуссии были строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему, Я сочиню тебе специально музычку, Я поднесу тебе весь мир на блюдечке, Я превращу твои печали в шуточки, Тебе же лучше будет самому", которые были расценены как поддержка режима диктатора Александра Лукашенко, против политики которого в то время разгорелись протесты.

Коллектив отказался вносить какие-либо правки в текст песни, поэтому Европейский союз вещателей отстранил Беларусь от участия в музыкальном соревновании.

Эден Голан – October Rain

Израильская певица получила шанс представить свою страну на сцене Евровидения с песней October Rain в 2024 году, однако влипла в скандал. Организаторы конкурса заметили "политизированный" контекст в ее композиции, ведь само название намекает на то, что в ней есть отсылка к трагическим октябрьским событиям 2023 года, когда боевики ХАМАС обстреляли израильские города и напали на жителей страны.

В конце концов Эден Голан подалась на Евровидение с новым треком Hurricane, мелодия которого ничем не отличается от предыдущей заявки, но текст кардинально другой.

Genealogy – Don't Deny

Песня армянской группы Genealogy – Don't Deny стала предметом активных дискуссии во время Евровидения 2015. Тогда появились упреки, что через свою композицию артисты хотели почтить память жертв геноцида армян. Более того, в клипе к музыкальной работе часть аудитории видела визуальные элементы, которые намекали на преступление против народа коллектива, в частности, момент, где исполнители позируют для семейной фотографии в костюмах времен Первой мировой войны, а затем исчезают из поля зрения.

Тогда участники Евровидения от Азербайджана и Турции, которые не признают геноцид, раскритиковали трек за "политический подтекст" и хотели добиться дисквалификации Genealogy. Артисты из Армении все же выступили на главной сцене Европы, но изменили текст песни на Face the Shadow.

