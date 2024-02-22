Израиль под угрозой дисквалификации из-за 'политизированной' песни: СМИ показали текст, который боятся допускать на Евровидение-2024

Израиль оказался под угрозой дисквалификации из Евровидения-2024. Опасения европейского вещателя по поводу "политизированной" песни якобы подтвердились, и теперь страну заставляют изменить текст конкурсного трека "October Rain".

Само название намекает на то, что в нем есть отсылка к трагическим октябрьским событиям 2023, когда боевики ХАМАС обстреляли израильские города и напали на жителей страны. Журналисты Israel Hayom получили текст противоречивой песни.

Участница от Израиля Эден Голан споет ее на двух языках – английском и иврите. Последние три строчки песни "описывают состояние израильского гражданского населения во время нападения", пишет издание.

"Нет воздуха, чтобы дышать

Нет места,

Нет меня со дня на день", – говорится в куплете.

Трек заканчивается тихими словами "Они все были хорошими детьми, каждый из них", что якробы намекает на убитых израильских жителей.

"В одном из куплетов Эден Голан споет слово "цветы". В этом контексте каждый израильтянин знает, что в сленге ЦАХАЛ оно означает павших в бою солдат, но для европейских зрителей это не обязательно может иметь политический подтекст", – подчеркнули журналисты.

Однако европейский вещатель, похоже, контекст хорошо понял, поэтому песню до сих пор не одобрили. Источники сообщили Ynet, что EBU намерена дисквалифицировать трек, но им дали понять, что не изменят выбор ни при каких обстоятельствах.

Накануне в срочном порядке был созван совет израильского вещателя, на котором прозвучал тезис: "Мы не будем менять ни слова, даже ценой неучастия Израиля в Евровидении в этом году".

Напомним, что конкурсную заявку Эден Голан должны были явить миру еще на прошлой неделе, но премьеру отложили из-за требования европейского вещателя. Они хотели убедиться, что трек не будет содержать политических заявлений, поскольку Евровидение – аполитичный конкурс.

Комиссия долго выбирала между двумя песнями и остановилась на "October Rain".

Весь скандал происходит на фоне нередких призывов дисквалифицировать Израиль из-за войны. Многие страны сравнивают боевые действия против ХАМАС с войной в Украине и даже угрожают сняться с участия, если Израиль будет допущен к шоу.

Вещатель эти упреки игнорирует, заявляя, что война в Украине и Израиле не похожи друг на друга.

Тем временем ставки на победу страны неумолимо снижаются, и в рейтинге букмекеров она опустилась уже на седьмое место, хотя несколько дней назад была на третьем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно об Эден Голане– представительнице Израиля. Она имеет украинские корни, но 13 лет жила в Москве и выступала в оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!