Спели гимн Украины прямо в центре оккупированного Луганска. Известный режиссер рассказал о рискованном поступке

Украинский режиссер, актер и основатель театра "Маланка" Гио Пачкория после оккупации Луганска почти четыре года работал в местном украинском театре. Он вспомнил о смелом поступке, на который он вместе с коллегами решился в городе, уже находившемся под контролем российских оккупантов.

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По его словам, он с товарищами открыто исполнили гимн Украины прямо в центре захваченного города. Об этом Пачкория рассказал в интервью OBOZ.UA.

Режиссер говорит, что после оккупации Луганска украинский музыкально-драматический театр еще несколько лет продолжал работать на украинском языке. По его словам, в репертуаре преобладали именно украиноязычные спектакли, а зал почти всегда был заполнен зрителями.

"С ноября 2014 года я начал работать в Луганском украинском музыкально-драматическом театре, – рассказывает Гио Пачкория. – Честно говоря, это были одни из лучших лет моей жизни. Внутри театра царила невероятная атмосфера. Даже по выходным я приходил туда просто выпить чаю с друзьями, пообщаться. Хотелось хотя бы на несколько часов забыть о том, что происходит за стенами театра. А снаружи город уже был совсем другим, все вокруг как будто стало серым. Но что интересно – нам не запрещали работать на украинском языке. Мы не ставили перед собой какой-то громкой миссии: мол, боремся за нашу культуру. Мы просто делали свою работу. На здании театра, как и раньше, висела надпись: "Луганский академический украинский музыкально-драматический театр".

Несмотря на оккупацию, коллектив продолжал ставить спектакли на украинском языке, а однажды актеры даже решились исполнить гимн Украины прямо в центре города. По словам режиссера, все произошло спонтанно: "Мы сидели в театре. Немного выпили — именно немного, не были пьяны. Играли в "Крокодила" или "Элиаса", уже и не вспомню. И моей команде выпала задача: выйти перед театром и спеть гимн Украины. Мы вышли. Нас было четверо или пятеро. Это был белый день. Встали прямо перед театром и спели: "Еще не умерла Украина...". Нас даже кто-то снимал на видео. Тогда просто повезло — мы не попались".

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