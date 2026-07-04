"Отель "Москва" – на Майдане Независимости". Народная артистка Украины вспомнила пророческие слова режиссера из России, предсказавшего войну

Народная артистка Украины Лариса Руснак рассказала, что ее бывший коллега по столичному Театру Франко, режиссер Андрей Приходько, задолго до полномасштабного вторжения России предупреждал об опасности, надвигающейся на Украину. Тогда его пророческие слова многие не воспринимали всерьез, однако после 24 февраля 2022 года они обрели совершенно иной смысл.

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Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам Руснак, режиссер неоднократно предупреждал: если государство не начнет решительно защищать культурное пространство, это приведет к большой беде.

"Много лет назад в Театр Франко пришел режиссер Андрей Приходько, – вспоминает Лариса Руснак. – Бывший харьковчанин, он учился в Москве у Петра Фоменко, работал в его знаменитой "Мастерской", а затем переехал в Киев. И меня тогда очень поразила одна вещь. Его жена – русская. Но, приехав к нам, она стала говорить на украинском языке. Для меня это стало очень показательным".

"Для меня Андрей Приходько стал очень важным человеком, – продолжает артистка. – Пожалуй, даже своего рода путеводной звездой. Меня поразило, насколько глубоко он любит свои корни. И уже потом я поняла, откуда это. Оказывается, его учитель Петр Фоменко строил свою школу именно на уважении к собственной культуре, к истокам. Он учил не отрекаться от своего, а искать в этом силу. И это настолько повлияло на Андрея, что он оставил успешную карьеру в Москве и приехал в Киев заниматься театром".

Руснак вспомнила, что еще тогда режиссер открыто говорил об опасности российского влияния и был убежден, что снисходительность к нему может дорого обойтись: "Он очень решительно отстаивал украинский язык. Иногда я даже говорила ему: "Андрей, ты слишком категоричен. Люди часто реагируют на такое давление защитой. Могут начать поступать наоборот — просто из протеста". А он отвечал: "Время лояльности прошло. Именно эта терпимость и привела войну в наш дом". Он говорил, что если бы государство в своё время гораздо решительнее защищало язык и культурное пространство, многих трагедий удалось бы избежать. Сейчас, после всего, что произошло, после тысяч убитых, замученных, искалеченных людей, этот разговор звучит иначе. Тогда многие считали его слишком резким".

"Тогда в Театре Франко за кулисами говорили по-русски, – продолжает Руснак. – И Андрей буквально бил тревогу. Куда бы ни приходил, кричал: "Будет беда. Так продолжаться не может". На него часто смотрели как на чудака. Если честно, иногда и сейчас так смотрят. Но он был абсолютно последователен. Помню, он говорил: "Посмотрите хотя бы на Майдан Независимости. Над нами возвышается отель „Москва". Это нормально?"

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