'Спасибо за рекламу'. Педан рассказал о неожиданном сообщении от Фреймут и их отношениях после конфликта с Притулой

Телеведущий Александр Педан поделился подробностями общения с Ольгой Фреймут и рассказал о ее недавнем сообщении после упоминания в интервью. По словам Педана, несмотря на известный конфликт между Фреймут и Сергеем Притулой, он сохранил ровные отношения с обоими коллегами по совместным телепроектам – в частности утреннем шоу "Подъем".

Телеведущий отметил, что они с ведущей не общаются часто, однако поддерживают контакт. В интервью ОBOZ.UA Педан также предположил, что Ольга Фреймут еще вернется на телевидение.

Напомним, конфликт между Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут возник, когда она неожиданно перешла на "1+1", хотя уверяла Притулу, что останется на Новом канале. Напряжение усилилось из-за инцидента с поздравлением с днем рождения, когда частное видео Притулы Фреймут обнародовала с ироническим подтекстом, после чего он прекратил общение.

"У меня нет обид на Олю, мы не били горшки, – говорит Александр Педан. – Мы в хороших отношениях, хотя и видимся нечасто – так же, как и с Притулой. Последний раз встречались достаточно давно. Поздравляем друг друга с днем рождения, но каждый живет своей жизнью. Иногда могу ее вспомнить в интервью, даже немного подколоть. Например, недавно мы с Притулой вспоминали ее книгу по этикету – Оля потом мне написала: "Спасибо за рекламу, если хочешь, могу подарить книгу и даже почитать". У нее, слава Богу, с юмором все в порядке, иначе не выжила бы три года в "Подъеме" с нами".

Комментируя нынешнее отсутствие Фреймут на телевидении после ее громких проектов, Педан заметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется. По его мнению, карьера любого телеведущего во многом зависит от команды и выбранного формата: "Оля сейчас находит реализацию в других сферах: издает книги, ведет мероприятия. Почему ее нет на телевидении? Это сложная история. Обычно любого артиста создает команда. Возможно, что-то пошло не так в выборе направления или формата. Точно сказать трудно".

В то же время он убежден, что Фреймут, которая живет с семьей в Великобритании, еще вернется в украинское медиапространство: "Но я знаю, что она еще вернется – или на телевидение, или на YouTube. Не факт, что на Олимп, но точно еще покажет нам, потому что она крутая журналистка и ведущая. Просто должна появиться правильная идея, правильная команда и правильное время".

