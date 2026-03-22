'Не сыпьте соль на рану'. Телеведущая Василиса Фролова призналась, на какие деньги живет в ОАЭ и почему вынуждена хвататься за подработки

Телеведущая Василиса Фролова, которая пятый год живет в Дубае, рассказала, сколько тратит ее семья в месяц в ОАЭ и чем сейчас зарабатывает. По словам Василисы Фроловой, она с мужем и сыном имеют ежемесячные расходы на уровне 7–10 тысяч долларов (300-440 тысяч гривен). Большая часть идет на аренду квартиры на образование ребенка.

В то же время с заработками сейчас сложно: ивент-сфера, в которой работала семья, фактически остановилась из-за напряженной ситуации в регионе, а финансовая подушка исчерпалась. Об этом телеведущая рассказала в интервью OBOZ.UA.

"На семью из трех человек, как мы, нужно примерно 7-10 тысяч долларов в месяц, – рассказывает Василиса Фролова. – Самые большие расходы идут на аренду квартиры и образование для сына. Еда? Мы уже пристроились, научились экономить. Я уже знаю, где покупать более дешевую гречку, Одежду? Мне кажется, я здесь почти ничего не покупаю. Все мои прежние образы остались в прошлой жизни. Здесь можно каждый день бегать в шлепках и шортах – и это абсолютно нормально".

На вопрос, чем сейчас зарабатывает на жизнь, телеведущая ответила: "Ой, не сыпьте соль на рану. Я работала в международном ивент-агентстве с украинскими корнями. Сейчас очень надеюсь вернуться к работе в коммуникациях – это то, что умею и люблю. У мужа тоже компания в ивент-сфере, но, разумеется, это направление из-за войны на Ближнем Востоке сейчас фактически на паузе. Ивенты не проводятся, все замерло. Поэтому вопрос заработка сейчас, честно говоря, очень болезненный".

"Мы ждем, как изменится ситуация и когда эта сфера сможет ожить, – добавляет телеведущая. – Финансовая подушка? Ее уже давно нет. Поэтому я постоянно в поиске – хватаюсь за любые возможности, подработки, проекты. Но в воображении моих хейтеров я, конечно, постоянно лежу под пальмой – 24/7, с коктейлем в руке. Все эти годы, что я вынужденно живу за границей, в чьем-то воображении выглядят как сплошной отдых. Но на самом деле это далеко не так".

