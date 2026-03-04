Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды 'Иванушек International': что не так с ее новым видео

Народная артистка Украины Ольга Сумская попала в скандал после публикации нового видео. Она продефилировала по вымощенной дорожке с двумя собачками в руках под трек Je reviens te chercher, который в последнее время "завирусился" в сети. Однако есть нюанс – актриса выбрала для ролика не оригинальную композицию Жильбера Беко, а кавер, который записал двоюродный племянник солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова – Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese.

На видео, которое знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram, звучит голос именно российского певца. Кроме того, если перейти по ссылке на использованный звук, открывается страница Grey Wiese.

Такой неуместный выбор песни Ольгой Сумской не остался без внимания пользователей сети. Люди, которые знают об особенности этого трека, начали откровенно упрекать артистку из-за продвижения работ российского исполнителя:

"Ну нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала... Не знает, кто поет?"

"Для чего копировать сомнительной репутации российского блогера? Неожиданно".

"Ну что вам так нравится москальская сволочь? То что они живут в Париже, не снимает с них ответственности за убийства украинцев".

Кто такой Сергей Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов родился 5 февраля 1987 года в российском городе Саратов. С раннего возраста он начал заниматься вокалом, а первые шаги в индустрии музыки сделал, записывая каверы на известные мировые композиции на английском и немецком языках. А вот с 2017-го артист уже начал создавать собственные треки и публиковать их на платформе YouTube под псевдонимом Grey Wiese.

Осенью 2018 года исполнитель вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым–младшим основали коллектив AppolonovGang. Они начали записывать композиции и выступать на российских телеканалах и различных мероприятиях в стране-агрессоре. В определенный период даже появились предположения, что Сергея и Андрея связывают не просто рабочие или дружеские отношения, а романтические чувства, ведь они часто держались на сцене за руки и посвящали друг другу треки.

Сейчас Сергей Григорьев-Апполонов живет фактически на две страны – Германию и Францию. Он продолжает заниматься музыкой и активно вести соцсети, где, кстати, часто появляется российский бьюти-блогер украинского происхождения Игорь Синяк.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольгу Сумскую разнесли за неуместный комментарий под фото предательницы Софии Стужук.

