УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
483
Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды 'Иванушек International': что не так с ее новым видео

Народная артистка Украины Ольга Сумская попала в скандал после публикации нового видео. Она продефилировала по вымощенной дорожке с двумя собачками в руках под трек Je reviens te chercher, который в последнее время "завирусился" в сети. Однако есть нюанс – актриса выбрала для ролика не оригинальную композицию Жильбера Беко, а кавер, который записал двоюродный племянник солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова – Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese.

Видео дня

На видео, которое знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram, звучит голос именно российского певца. Кроме того, если перейти по ссылке на использованный звук, открывается страница Grey Wiese.

Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео
Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео

Такой неуместный выбор песни Ольгой Сумской не остался без внимания пользователей сети. Люди, которые знают об особенности этого трека, начали откровенно упрекать артистку из-за продвижения работ российского исполнителя:

"Ну нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала... Не знает, кто поет?"

"Для чего копировать сомнительной репутации российского блогера? Неожиданно".

"Ну что вам так нравится москальская сволочь? То что они живут в Париже, не снимает с них ответственности за убийства украинцев".

Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео
Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео
Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео

Кто такой Сергей Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов родился 5 февраля 1987 года в российском городе Саратов. С раннего возраста он начал заниматься вокалом, а первые шаги в индустрии музыки сделал, записывая каверы на известные мировые композиции на английском и немецком языках. А вот с 2017-го артист уже начал создавать собственные треки и публиковать их на платформе YouTube под псевдонимом Grey Wiese.

Ольга Сумская оказалась в эпицентре скандала из-за родственника звезды "Иванушек International": что не так с ее новым видео

Осенью 2018 года исполнитель вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым–младшим основали коллектив AppolonovGang. Они начали записывать композиции и выступать на российских телеканалах и различных мероприятиях в стране-агрессоре. В определенный период даже появились предположения, что Сергея и Андрея связывают не просто рабочие или дружеские отношения, а романтические чувства, ведь они часто держались на сцене за руки и посвящали друг другу треки.

Сейчас Сергей Григорьев-Апполонов живет фактически на две страны – Германию и Францию. Он продолжает заниматься музыкой и активно вести соцсети, где, кстати, часто появляется российский бьюти-блогер украинского происхождения Игорь Синяк.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольгу Сумскую разнесли за неуместный комментарий под фото предательницы Софии Стужук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe