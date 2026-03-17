Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые отреагировала на скандал, который возник в начале марта из-за использования в ее видео песни российского исполнителя. Актриса объяснила, что не обратила внимания на то, чей именно кавер звучал в ролике, а также поблагодарила своих хейтеров, которые указали ей на это.

О ситуации она высказалась во время комментария журналистке "Ранку у великому місті", обратившись и к людям, которые раскритиковали ее в соцсетях.

По словам Сумской, композиция Je reviens te chercher, которую она использовала, на самом деле является известным французским шансоном, который исполняли многие артисты мирового уровня. Именно поэтому трек и привлек ее внимание, но она не проверила, в чьей интерпретации был перепев. А перепел его российский блогер Сергей Григорьев-Апполонов, известный под псевдонимом Grey Wiese.

"Этот артист – не артист, во-первых. Блогер, который не живет в той стране уже более 20 лет. Эта песня звучала во французском шансоне и исполняли многие французские исполнители, звезды мирового уровня. Она действительно атмосферная. Она мне понравилась. Потом я подумала, вот я рискнула", – сказала актриса.

Сумская также объяснила, что во время публикации видео не знала, что в ролике использован именно кавер российского исполнителя. По ее словам, она удалила видео сразу после того, как узнала об этом из комментариев под заметкой.

"Я сразу удалила, как только увидела об этом в комментариях. Поэтому спасибо моим хейтерам, которые мне сразу это подсказали", – добавила она.

Напомним, скандал вокруг видео Сумской возник в начале марта. Тогда актриса опубликовала в Instagram ролик, на котором прогуливается по вымощенной дорожке, держа на руках двух собачек. Для видео она использовала трек Je reviens te chercher, который в последнее время активно распространялся в соцсетях.

Впрочем, пользователи сети обратили внимание, что в ролике звучит не оригинальная композиция французского певца Жильбера Беко, а кавер россиянина Григорьева-Апполонова. Такой выбор музыки вызвал волну критики в адрес Сумской.

Справка. Сергей Григорьев-Апполонов – российский певец и блогер, который является двоюродным племянником солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова. Он родился в Саратове, РФ, и сначала публиковал в сети каверы на популярные песни на разных языках.

С 2017 года артист начал выпускать собственные композиции под псевдонимом Grey Wiese, а затем вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим создал музыкальный проект AppolonovGang. Сейчас исполнитель живет между Германией и Францией, продолжает заниматься музыкой и активно ведет соцсети.

