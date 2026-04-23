Соврала о возрасте и победила: как сложилась жизнь самой молодой триумфаторки Евровидения и что за правило из-за нее ввели

Певица Сандра Ким, победившая на Евровидении в 1986 году, до сих пор (и навсегда) остается самой молодой триумфаторкой конкурса. На момент выступления ей было всего 13 лет, однако официально заявлялось, что певице 15. Это вызвало международный скандал и в конце концов привело к изменениям в правилах конкурса.

Бельгийская представительница исполнила песню J'aime la vie ("Я люблю жизнь") в норвежском Бергене и принесла своей стране первую победу в истории Евровидения. Композиция быстро стала хитом: только в Бельгии было продано более 350 тысяч копий, а в мире – более 1,4 миллиона, отметили на официальном сайте артистки. Песня несколько недель возглавляла национальные чарты, а сама Ким мгновенно обрела популярность далеко за пределами страны.

Впрочем, после конкурса вспыхнул скандал. Выяснилось, что певице не 15 лет, как было заявлено организаторам, а всего 13 с половиной. Швейцарская сторона даже требовала дисквалификации результата, однако организаторы Евровидения отказались пересматривать итоги голосования, и победа осталась за Бельгией.

Именно этот инцидент заставил Европейский вещательный союз пересмотреть правила участия. Впоследствии было введено возрастное ограничение: к конкурсу допускаются только исполнители, которым исполнилось не менее 16 лет. Это правило действует и сегодня, а случай Сандры Ким стал единственным в истории, когда победителем стала столь юная артистка.

Напомним, что для молодых исполнителей младше 16 лет, с 2003 года проходит Детское Евровидение. Украина впервые приняла участие в этом конкурсе лишь спустя три года.

Как живет Сандра Ким сейчас

После триумфа Ким продолжила музыкальную карьеру: выступала на международных фестивалях, записывала альбомы, участвовала в телешоу и мюзиклах. В частности, она сотрудничала с известными артистами, работала на бельгийском телевидении и участвовала в крупных государственных и культурных мероприятиях.

В последующие годы певица сосредоточилась также на театральной сцене, сыграв в мюзикле "Отверженные", а затем участвовала в различных музыкальных проектах и концертах в Бельгии и за рубежом. Она неоднократно возвращалась на Евровидение в качестве приглашенной гостьи, исполняя свой главный хит.

Сейчас Сандра Ким живет в Бельгии и продолжает выступать, хотя уже не ведет столь активной гастрольной деятельности, как в первые годы после победы.

