5 вещей, которые строго запрещены на сцене Евровидения: но эти правила все равно нарушают

Участники песенного конкурса Евровидение ежегодно удивляют профессиональное жюри и зрителей разнообразными эффектными выступлениями, однако мало кто знает, что их объединяет одна важная деталь. Во время подготовки перформансов все артисты должны придерживаться четких правил от организаторов музыкального соревнования, которые заметно ограничивают их деятельность на сцене.

Видео дня

Запреты касаются совершенно разных аспектов выступлений: от декораций до возраста певцов, за нарушение которых можно с легкостью потерять шанс триумфовать на главной сцене Европы. Однако, даже несмотря на риск "вылететь" из конкурса, находятся исполнители, которые игнорируют ограничения. Что не разрешено делать на сцене Евровидения читайте в материале OBOZ.UA.

Запрет на участие в шоу живых животных

Организаторы песенного конкурса имеют несокрушимую позицию относительно того, что живые животные не должны быть частью перформансов участников. Официальной причины введения такого правила не названо, однако существуют предположения, что оно существует для того, чтобы обезопасить зверей от сильного стресса. Пребывание под постоянным прицелами камер и отсутствие надлежащих условий для жизни может сильно навредить животным, чего не хотят организаторы.

Это правило заставляет участников Евровидения включать фантазию. В 2016 году белорусский певец Ivan сильно хотел, чтобы на сцене с ним были волки, что в конце концов было реализовано, но вместо живых животных применили голограмму.

Запрет играть вживую на музыкальных инструментах

Это правило может показаться довольно странным, однако, если погрузиться в особенности проведения песенного конкурса, все становится понятным. Перерыв между выступлениями участников Евровидения составляет около минуты, поэтому творческая команда просто не успеет качественно настроить звук.

В 2022 году британский певец Сэм Райдер придумал оригинальный способ несколько обойти это правило. Он заранее записал свою игру на электрогитаре, а в финале выступления на главной сцене Европы с треком Space Man просто имитировал соло на музыкальном инструменте.

Дети не могут выходить на сцену Евровидения

Установили организаторы песенного конкурса и четкие возрастные ограничения. На момент участия в Евровидении артисту должно быть не менее 16 лет, а вот младшие исполнители могут продемонстрировать свой талант в детской версии музыкального соревнования.

На сцене может быть на более 6 человек

Конечно, привлекая к конкурсной постановке большое количество людей, будет значительно легче создать зрелищное шоу, которое точно запомнится еврофанам. Однако правила международного песенного конкурса говорят, что количество лиц, находящихся на сцене, для каждой заявки составляет максимум шесть.

Обойти это правило фактически невозможно, но в 2007 году швейцарский артист DJ Bobo придумал хитрый ход. Для того, чтобы визуально сцена выглядела более заполненной, он разместил между бэк-вокалистками и танцовщицами несколько манекенов.

Запрет на политические лозунги

Организаторы Евровидения все время подчеркивают, что песенный конкурс является аполитичным мероприятием, поэтому любые заявления артистов об актуальных событиях в мире наказывают дисквалификацией или выписыванием огромных штрафов. Как рассказывала певица Jerry Heil, которая представляла нашу страну на музыкальном соревновании в 2024 году, особенно этот запрет касается украинских исполнителей, которые пытаются говорить миру о войне и необходимости поддержки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сложилась непростая судьба "первой леди Евровидения" Лиз Ассии после исторической победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!