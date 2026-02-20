'Никому не говорила'. Лилия Сандулеса впервые призналась, что вышла замуж, и рассказала о своем возлюбленном

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса впервые рассказала, что ее сердце больше не свободно. Три года назад певица связала себя узами брака с любимым мужчиной, однако решила не выносить радостное событие на публику.

Завесу личной жизни 67-летняя знаменитость приоткрыла в интервью украинскому журналисту. Что интересно, найти настоящую любовь исполнительнице помогла ее творческая деятельность.

"Три года я замужем. Познакомились мы уже давно в телефоне. Он слушал на YouTube мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом уже встретились и вот так. Кроме семьи, родных и друзей я об этом никому не говорила", – поделилась певица.

Имя или сферу деятельности мужа Лилия Сандулеса решила сохранить в тайне, лишь раскрыла, что избранник немного старше ее. Как отметила артистка, она чувствует себя максимально счастливой в нынешних отношениях и благодарна, что наконец нашла "своего" человека.

"Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе. Сейчас я чувствую себя просто женщиной, вот и все", – сказала исполнительница.

Стоит отметить, что личная жизнь Лилии Сандулесы всегда была довольно бурной. Покорить сердце артистки удавалось шести мужчинам, с четырьмя из которых она официально регистрировала браки. Однако одним из самых громких был роман певицы с коллегой по цеху Иво Бобулом.

В 1992 году исполнители начали выступать на сцене как дуэт и не ограничились только рабочими взаимоотношениями. Между Лилией Сандулесой и Иво Бобулом разгорелись романтические чувства, поэтому они официально стали мужем и женой. Семейная жизнь певцов продолжалась 10 лет, однако в 2002-м они расстались с громким скандалом. После этого знаменитости долго не контактировали друг с другом.

