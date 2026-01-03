'Несколько раз за год сходились и расходились': бывшая девушка Цимбалюка поставила точку в слухах об их тайном романе

В течение длительного времени на просторах сети ходят слухи, якобы актер Тарас Цимбалюк продолжает развивать роман с бизнесвумен Светланой Готочкиной несмотря на заявления о разрыве и участие в "Холостяке 14". Предпринимательница избегала прямого ответа на вопросы об их отношениях, однако теперь решила расставить все точки над "і".

В своих Instagram-stories Готочкина заявила: в течение 2025 года они с артистом несколько раз расходились и возобновляли отношения, но все же решили идти отдельными путями. По словам бизнесвумен, между ними нет ничего больше, чем дружбы.

"Пришло время снова расставить точки над "і". Мы с Тарасом не вместе! Да, несколько раз за год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг на друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто у нас разные взгляды на жизнь и разные ценности. Но это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные и все", – написала предпринимательница.

Светлана Готочкина подчеркнула, что прекрасно относится к Тарасу Цимбалюку и любит его как человека. По словам бизнесвумен, она хотела бы дружить с актером, однако пока он не сильно разделяет такие ее чувства. И все же Готочкина убеждена, что это лишь "дело времени".

Что известно об отношениях бизнесвумен и актера

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина официально подтвердили свои отношения в конце 2022 года. Тогда они поделились совместными фотографиями, где держались за руки. Пара нередко появлялась на публичных мероприятиях в компании друг друга, однако в 2024-м ситуация несколько изменилась. В сети появились предположения, что предпринимательница и артист разорвали роман.

Сначала они избегали каких-либо комментариев на эту тему, но в начале 2025 года Готочкина заявила: подписчики часто задают ей "один и тот же вопрос", поэтому отвечать на него она не планирует. Бизнесвумен коротко отметила "Тема личной жизни закрыта", чем фактически подтвердила завершение отношений.

А уже во время выхода реалити-шоу "Холостяк 14" на экраны зрители узнали причину их разрыва. По словам Тараса Цымбалюка, из-за работы они со Светланой Готочкиной часто были на расстоянии, поэтому решали все проблемы в режиме онлайн, что и дало отрицательный результат.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Цимбалюк разошелся с победительницей "Холостяка 14" Надин Головчук.

