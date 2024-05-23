Дженнифер Лопес поставила на место журналиста, который спросил ее о разводе с Беном Аффлеком. Видео

Легендарная певица и актриса Дженнифер Лопес резко ответила на вопрос журналиста о слухах о разводе с актером Беном Аффлеком. Самую популярную пару Голливуда, которая в 2022 году вновь женилась, стали реже видеть вместе на публике, что смутило фанатов.

Похоже, слухи подтверждаются, ведь во время презентации нового фильма Джей Ло "Атлас" в Мексике, услышав вопрос, интересующий поклонников певицы, она растерялась и нервно засмеялась. Этот момент попал на видео, опубликованное в Instagram.

Ведущий мгновенно перевел тему, но Дженнифер Лопес все же решила ответить на вопросы журналиста, но коротко заявила: "Вы это лучше знаете".

Как сообщает Hello!, фанаты не видели пару вместе около 1,5 месяца, поэтому это создало предположение о возможном разводе. Официально информацию супругов не прокомментировали. Еще одной причиной слухов стал поиск обоими партнерами новых домов для каждого.

Впрочем, пара попыталась уравновесить ситуацию, когда оба в публичных местах одели обручальные кольца. Но это не помогло. В мае в объектив папарацци попала ситуация, когда после подобного зрелища сев в машину Бен Аффлек немедленно снял кольцо.

Известно, что в браке пара воспитывала троих детей, а с 2005 по 2021 год имела немалый перерыв в отношениях, хотя оставались друзьями. Впервые они влюбились на съемках фильма "Джили" и вскоре обручились, но в 2004 году брак потерпел крах.

В частности, оба актера имеют разные взгляды на отношения. Daily Mail со ссылкой на автобиографический фильм "Самая великая история любви, которую никогда не рассказывали" пишет, что Аффлек сообщил: "Снова собираясь вместе, я сказал: "Слушай, одна из вещей, которых я не хочу, – это отношения в социальных сетях". Тогда я вроде бы понял, что это нечестно спрашивать. Это похоже, что ты собираешься выйти замуж за капитана корабля и говоришь: "Ну, я не люблю воду".

Ранее OBOZ.UA подробнее объяснял, на основе чего фанаты решили, что Джей Ло и Бен Аффлек разводятся.

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