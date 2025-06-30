Солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг Одесской 122 бригады ТрО и показал знак победы: зал 'взорвался' овациями. Видео

Во время концерта в Мадриде, Испания, фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в очередной раз продемонстрировал непоколебимую поддержку Украины. В разгар шоу артист поднял флаг Одесской 122 бригады территориальной обороны, поцеловал его прямо на сцене и показал жест победы.

Видео дня

Этот символический момент тронул тысячи зрителей – публика в зале взорвалась овациями, а видео с эмоциональной сценой мгновенно распространилось в соцсетях. Одесская бригада в Facebook отчиталась о действиях Дэна Рейнольдса и показала тех, кто принес флаг на концерт.

"Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады – символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его", – отметили представители 122 бригады в своей заметке. Они поблагодарили группу за искренность и человечность, подчеркнув: "Музыка объединяет. Символы – вдохновляют. Победа – впереди".

Этот концерт стал частью европейского этапа мирового тура Imagine Dragons. Во время предыдущего выступления в столице Португалии украинцы, присутствующие на шоу, передали на сцену сине-желтый флаг, завязав его часть узлом, чтобы он точно попал в руки певца. Дэн Рейнольдс, не колеблясь, подошел, размотал флаг и высоко поднял его над сценой. После этого к нему попал еще один флаг – и артист продолжил выступление с обоими украинскими флагами в руках, исполняя хит Believer.

Символика Украины появляется на концертах Imagine Dragons уже не впервые. На днях в Швеции Дэн Рейнольдс также поднял украинский флаг, трогательно поцеловал его и вернул аудитории. Группа постоянно использует свои выступления как платформу для распространения информации о борьбе украинского народа за свободу. Их позиция сохраняется с начала полномасштабного вторжения – музыканты не просто высказываются, а активно помогают.

Imagine Dragons присоединились к глобальной инициативе UNITED24 и стали амбассадорами направления "Відбудова". В рамках этого сотрудничества они выпустили трогательный клип на песню Crushed, в котором рассказали историю 14-летнего Саши из села Новогригорьевка на Николаевщине. Мальчик вместе с семьей пережил обстрелы и потерял дом, уничтоженный российскими оккупантами. После выхода видео на историю обратили внимание тысячи зрителей, и в конце концов – удалось собрать средства на восстановление дома семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинки с пакетом АТБ стали звездами концерта Imagine Dragons. Женщины объяснили, почему сделали так.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!