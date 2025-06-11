Украинки с пакетом АТБ стали звездами концерта Imagine Dragons: что за история стоит за вирусными фото

В понедельник, 9 июня, американская попрок-группа Imagine Dragons дала концерт в столице Чехии – Праге, на котором присутствовали и граждане Украины. Послушать любимые треки артистов пришло очень много людей, однако среди всей толпы украинка смогла с легкостью распознать своих соотечественниц, ведь они подняли на шесте пакет из магазина АТБ.

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Девушка не смогла оставить эту ситуацию без внимания, поэтому сделала фотографию и разместила ее на платформе Threads. В подписи к кадру она отметила: "Я очень извиняюсь, но кто это так гордо стоит с пакетом из АТБ на концерте Imagine Dragons в Праге?".

Едва ли не сразу после публикации фотография стала вирусной в сети, поэтому собрала кучу комментариев, где украинцы с юмором высказались о ситуации:

"Даже пакет АТБ потравил на концерт Imagine Dragons, а я нет".

"Я не скажу, из какой я страны, но знаки будут".

"АТБ, выдайте человеку годовой абонемент на покупки".

"Когда надо показать, что ты из Украины, но флага у тебя нет".

Похоже, со временем фотографию увидели украинки, которые стали настоящими звездами концерта коллектива. Они обнародовали видео в TikTok, где объяснили, почему подняли пакет над толпой поклонников Imagine Dragons. Оказалось, что девушки потеряли друг друга среди 120000 фанатов, поэтому им был необходим какой-то опознавательный знак. Им и стал пакет с логотипом АТБ.

Стоит отметить, что группа Imagine Dragons с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Артисты не только регулярно поднимают сине-желтый флаг на своих музыкальных шоу, но и присоединились к инициативе UNITED24, а именно к направлению "Відбудова".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что солист группы Imagine Dragons поцеловал украинский флаг на концерте в Швеции.

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