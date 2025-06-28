Лидер группы Imagine Dragons поднял два флага Украины на концерте в Португалии. Видео

Американская группа Imagine Dragons не прекращает демонстрировать искреннюю поддержку Украины во время своего мирового тура. На концерте в столице Португалии – Лиссабоне, фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял над сценой сразу два сине-желтых флага.

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Он гордо прошелся с национальными символами нашего государства, исполняя популярную композицию Believer. Видео с трогательным поступком знаменитости появилось в соцсети TikTok.

На обнародованной записи можно увидеть, что украинцы, которые находились на музыкальном шоу Imagine Dragons, бросили на сцену флаг. Однако для того, чтобы он точно попал в руки Дэна Рейнольдса, слушатели завязали его в узел. Звезда безо всяких сомнений поднял флаг, размотал его, ненадолго прервав исполнение песни, и поднял над головой. Через мгновение в руках артиста оказалось уже два национальных символа Украины.

В частности, во время выступления Дэн Рейнольдс показал и очень важный знак, подняв два пальца вверх, – жест "мира".

Напомним, что недавно украинский флаг взвился и в Швеции. Лидер Imagine Dragons поднял на сцене сине-желтое знамя, а перед тем, как вернуть его аудитории, трогательно поцеловал.

В целом свою непоколебимую проукраинскую позицию артисты демонстрируют с первых дней полномасштабной войны. Они присоединились к инициативе UNITED24, а конкретно к направлению "Відбудова". Imagine Dragons сняли щемящий клип на песню Crushed (разбитый), где раскрыли историю Саши из села Новогригорьевка Николаевской области, который вместе с семьей потерял все, ведь российские оккупанты уничтожили его дом. Благодаря этому поступку знаменитостей жилье украинцев удалось восстановить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинки с пакетом АТБ стали звездами концерта Imagine Dragons.

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