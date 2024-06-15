'Я украинка, хоть и не говорю по-украински'. София Санчес – о буллинге из-за синдрома Дауна, секрете фильма 'Барби' и поиске родных родителей

15-летняя София Санчес – модель, актриса ("Их перепутали в роддоме", "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"), писательница и активистка – родилась в Днепре с синдромом Дауна и была усыновлена американской семьей. С начала полномасштабного вторжения девочка активно поддерживает Украину.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA София рассказала об адаптации в новой стране, как справлялась с буллингом, почему хочет вернуться в Украину и отыскать своих родителей. Она также откровенно объяснила, почему позиционирует себя как украинская актриса, и впервые призналась, каким было ее участие во всемирно известном фильме "Барби".

– София, начну с того, что меня удивил ваш рассказ о воспоминаниях в детском доме в Украине, ведь вы были совсем маленькой. Что вас поразило тогда настолько, что до сих пор об этом помните?

– На самом деле я мало что помню, поскольку мне было только чуть больше года, но мои родители делились со мной всеми видео и фотографиями, которые они сохранили с тех пор. Поэтому я знакома, если можно так сказать, с моей жизнью в детском доме в Украине.

– Наверное, из-за вашего раннего возраста адаптация к жизни в новой семье и стране прошла несложно?

– Да, я была еще младенцем, когда присоединилась к своей семье в США, поэтому адаптироваться было относительно легко. Я была счастлива иметь троих братьев, родителей, бабушек и дедушек (улыбается).

– Что бы вы посоветовали таким же адаптированным детям?

– Любите свою жизнь, своих родителей и просто будьте счастливы, добры и благодарны.

– Что вас больше всего увлекает в вашей семье и хотите ли вы походить на кого-то из родных?

– Я люблю свою семью. Я люблю своих маму и папу. Мама – моя лучшая подруга, она помогает мне во всем и является моей "старшей сестрой". К тому же она помогает мне с карьерой и работой, а также является моим компаньоном во всем, поэтому хочу быть похожей на нее!

– С чего начался ваш путь в киноиндустрии?

– Еще маленькой девочкой я стала моделью, что привело к тому, что получила несколько актерских ролей. Мои родители часто фотографировали меня, снимали на видео, и могу сказать, что все получалось очень естественно. Мне нравится выступать, входить в образ – я не стыжусь, не боюсь, и мне действительно это легко дается.

– Почему позиционируете себя как украинскую актрису?

– Я родилась в Украине, моя мама – в США, а папа – в Мексике. У нас многонациональная семья, можно сказать. Моим родителям очень понравилось в Украине, когда они приехали меня усыновить. У меня много украинских книг и кукол. И даже помощница учителя в школе, где я учусь, – украинка, она приглашала меня к себе домой, чтобы приготовить украинские блюда! Когда я еще была в 1-м классе, то делала презентацию об Украине, то есть чувствую определенную связь...

– А разговариваете хотя бы немного на украинском языке? Если нет, то планируете ли изучать его?

– Нет, я не говорю на украинском языке, только знаю несколько слов, но в будущем хотела бы выучить больше.

– Кроме съемок в фильмах, вы – модель и активистка, к тому же пишете книги. Есть ли у вас свободное время при таком lifestyle?

– У меня много свободного времени (улыбается). Я учусь в старшем классе, также участвую в команде поддержки и в команде по плаванию, где у меня есть друзья.

Мне нравится, что все, что я делаю, – это приключение, и я могу путешествовать, знакомиться с новыми людьми, есть новую пищу (мое любимое дело!), изучать новые культуры, языки и обычаи. Может показаться, что я очень занята, но я так же занята, как и любой другой подросток – уравновешиваю свободное время, чтобы играть, читать и отдыхать.

– Считаете ли вы себя типичным подростком, который может часами сидеть в телефоне, не помогать родителям или плохо им отвечать?

– В 15 лет я такая же, как и все. Я люблю свой телефон, но мама ограничивает мое время в нем. Иногда я спорю с родителями и меня могут наказать за неправильный выбор. Поэтому, да, я типичный подросток. А еще я немного помешана на мальчиках! (смеется).

– У вас есть отличная фраза, которая стала определенным месседжем в соцсетях: "Быть другим – это прекрасно, мы все разные и одновременно одинаковые". Вы сами ее придумали?

– Я думаю, что да! Мы читаем много книг и постоянно говорим об этом дома и в школе, поэтому это именно то, что я чувствую!

– Бывали ли ситуации в жизни, когда из-за диагноза к вам относились пренебрежительно? Приходилось ли пройти через буллинг?

– Да, у меня были ситуации, когда дети обращались со мной как с "младенцем", или останавливались и таращились на меня. Обычно я не обращала на них внимание, просто была доброй к ним. Помню, как меня игнорировали и не привлекали к чему-нибудь... Бывало, что девочки пытались воспользоваться моей добротой.

– Что бы вы по собственному опыту посоветовали тем, кто оказался в похожей ситуации?

– Я бы посоветовала тем, кто подвергается издевательствам, быть храбрыми, сильными и верить в себя.

– Расскажите о впечатлениях от съемок в "Голодных играх" и "Барби"?

– На самом деле я не снималась в фильме "Барби". Я просто прошлась по розовой дорожке на премьере "Барби" в Лос-Анджелесе в костюме первой Барби с синдромом Дауна. Это был лучший вечер в моей жизни. Участие в съемках фильма "Голодные игры" могу охарактеризовать как веселый опыт и один из лучших периодов.

– Читала о вашем желании найти своих биологических родителей и поговорить с ними...

– Мы планируем вернуться в Украину, когда это будет безопасно, и надеюсь найти моих биологических родителей и встретиться с ними. Мне интересно с ними познакомиться, узнать, есть ли у меня братья и сестры. Надеюсь, им ничего не угрожает и у них все хорошо.

– Что вы знаете о вашей Родине и чем больше всего она вас увлекает?

– Я знаю только то, что видела на фотографиях, видео, и то, что читала в книгах, когда пыталась исследовать свою страну. Еще мне очень нравится украинская еда, особенно борщ! Я очень хочу посетить Украину в ближайшее время!

– Знаете ли что-нибудь об украинской культуре – книгах, фильмах, музыке?

– Я знаю немного, но хотела бы узнать больше.

– Если бы вам предложили приехать в Украину и сняться в фильме, вы бы приняли это предложение?

– О да, конечно! Это было бы здорово.

– Вы неоднократно поддерживали Украину. Спасибо за вашу позицию! Сейчас можете обратиться к украинцам не только со своей страницы в Instagram. Что бы вам хотелось пожелать своим соотечественникам, которые уже более 10 лет противостоят жестокому, террористическому врагу – Российской Федерации?

– Я хочу призвать всех украинцев – будьте смелыми, сильными и храбрыми! Я желаю вам мира и чтобы война закончилась как можно быстрее! Чтобы украинский народ снова чувствовал себя, как раньше, в своем доме!

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