Автора культового хита Nightcall нашли мертвым в своем доме: на что он жаловался перед загадочной смертью

В возрасте 50 лет умер французский диджей и композитор Венсан Пьер Клод Белорже, более известный публике под псевдонимом DJ Kavinsky. Бездыханное тело автора популярного трека Nightcall обнаружили вечером 28 июля в его доме в Париже.

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О трагедии сообщили на сайте издания Le Figaro. Отмечается, что прокуратура Парижа уже начала расследование, чтобы установить причину загадочной смерти артиста.

По данным правоохранительных органов, в течение последних нескольких дней Венсан Белорже жаловался на сильную головную боль. Учитывая это, сосед диджея, который не видел его в течение некоторого времени, решил вызвать скорую помощь. Когда медики прибыли в дом артиста, он уже был мертв.

Источник в полиции сообщил Le Figaro, что на данный момент одной из причин, которая могла привести к трагедии, считают инсульт. Со своей стороны прокуратура отметила, что службы, которые первыми прибыли на место происшествия, "не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств".

Что известно о композиторе

Венсан Белорже родился 31 июля 1975 года. Посвятить жизнь музыке его вдохновил подарок от давнего друга Квентина Дюпье (известного как Mr. Oizo) – синтезатор и компьютер с установленным программным обеспечением, необходимым для создания электронных треков. Именно близкому другу артист первым показал свой дебютный сингл Testarossa Autodrive, после чего тот решил помочь ему в развитии карьеры.

Квентин Дюпье познакомил Венсана Белорже с актером и музыкантом Себастьяном Телье, который, в свою очередь, помог диджею подписать контракт с лейблом Record Makers. Уже в 2006 году начинающий композитор создал свой первый мини-альбом Teddy Boy под псевдонимом DJ Kavinsky. Творчество Венсана Белорже нашло отклик у слушателей, поэтому он активно продолжил выпускать музыкальные работы, одной из самых популярных из которых стала Nightcall.

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