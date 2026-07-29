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Шансов нет? Искусственный интеллект ответил, выйдет ли "Динамо" в следующий раунд ЛЕ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
'Динамо' играет с ПАОКом
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Киевское "Динамо" в четверг, 30 июля, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его соперником стал греческий ПАОК. В первой встрече украинцы проиграли в номинально домашней игре со счетом 2:3 и теперь находятся на грани вылета из турнира.

Поединок принимает стадион "Тумба" в Салониках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google не видит "бело-синих" в следующем раунде соревнований. Нейросеть отметила, что киевлянам придется очень непросто на чужом стадионе, который известен своими невероятно эмоциональными трибунами.

"Динамо" проиграло ПАОКу.
Болельщики ПАОКа.

"Динамо" вынуждено играть на победу, чтобы отыграть отставание в один мяч. Это заставит киевлян открывать зоны в обороне, чем может воспользоваться быстрая контратакующая линия ПАОКа. Стадион "Тумба" известен горячей поддержкой греческих болельщиков. ПАОК традиционно мощно выступает дома в квалификациях еврокубков. Хотя киевляне обладают потенциалом в атаке и способны отличиться забитым голом, давление домашних трибун и необходимость "Динамо" рисковать создают преимущество для хозяев поля. Прогноз на точный счет: 2-1 в пользу ПАОКа", – прогнозирует ИИ.

Тренер "Динамо" Игорь Костюк.
Фанаты ПАОКа развернули российский флаг

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" обратилось в Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за провокации фанатов ПАОКа с флагом России на матче Лиги Европы.

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