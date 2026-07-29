Шансов нет? Искусственный интеллект ответил, выйдет ли "Динамо" в следующий раунд ЛЕ

Киевское "Динамо" в четверг, 30 июля, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его соперником стал греческий ПАОК. В первой встрече украинцы проиграли в номинально домашней игре со счетом 2:3 и теперь находятся на грани вылета из турнира.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Тумба" в Салониках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google не видит "бело-синих" в следующем раунде соревнований. Нейросеть отметила, что киевлянам придется очень непросто на чужом стадионе, который известен своими невероятно эмоциональными трибунами.

"Динамо" вынуждено играть на победу, чтобы отыграть отставание в один мяч. Это заставит киевлян открывать зоны в обороне, чем может воспользоваться быстрая контратакующая линия ПАОКа. Стадион "Тумба" известен горячей поддержкой греческих болельщиков. ПАОК традиционно мощно выступает дома в квалификациях еврокубков. Хотя киевляне обладают потенциалом в атаке и способны отличиться забитым голом, давление домашних трибун и необходимость "Динамо" рисковать создают преимущество для хозяев поля. Прогноз на точный счет: 2-1 в пользу ПАОКа", – прогнозирует ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" обратилось в Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за провокации фанатов ПАОКа с флагом России на матче Лиги Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!