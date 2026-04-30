'Смешной' гонорар и заклеенный телефон: украинские звезды, которые появились в 'Дьявол носит Prada 2', раскрыли закулисье съемок

Украинский телеведущий Андрей Данилевич и его жена-дизайнер интерьеров Татьяна Данилевич появились в продолжении фильма "Дьявол носит Prada 2". Супруги приняли участие в съемках части ленты в Милане и подтвердили, что их сцены вошли в финальную версию.

Об опыте работы на площадке, условиях контракта и оплате они рассказали в комментарии ТСН. По словам Данилевичей, участие в проекте не было случайным, а стало результатом длительного отбора.

Андрей Данилевич рассказал, что до последнего не верил в реальность события, пока не оказался непосредственно на площадке. Там супруги работали рядом с известными фигурами индустрии и актерами, в том числе Донателлой Версаче, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Одним из главных условий участия стал полный запрет на съемку. По словам Андрея Данилевича, телефоны участников буквально заклеивали скотчем, чтобы исключить фото или видео. В случае нарушения контракта это могло привести к немедленному прекращению участия в проекте. Даже во время перерывов попытки что-то зафиксировать останавливали охранники.

"Хочется поделиться с кем-то этими эмоциями, а ты не можешь, потому что твой телефон намертво заклеен скотчем. Было много охраны. Это был договор. Селфи сделать было невозможно", – поделились супруги.

В частности, Данилевичи прокомментировали финансовую сторону участия в фильме. За две сцены и примерку супруги получили около 250 евро на двоих.

"Это очень смешно. Гонорар на двоих – 250 евро. Но если бы ничего не заплатили, то конечно мы бы согласились", – рассказал телеведущий.

В то же время расходы, связанные с пребыванием в Милане, оказались значительно выше: только парковка стоила более 100 евро, а из-за нарушения правил въезда в центральную часть города они получили два штрафа по 110 евро. В итоге участие в съемках оказалось финансово убыточным.

В частности, в комментарии NV телеведущий рассказал подробнее об их отборе: "Если в массовке есть главные роли, то однозначно это были мы. И это полностью заслуга Тани. Кастинг проходил в три этапа, и мы – в отличие всех остальных тысяч желающих – проходили его онлайн, то есть по email отправляли фото и всю необходимую информацию о себе. И прекрасно понимали, что шансы у нас мизерные, по сравнению с теми, кто лично вживую проходил отбор на съемки".

Более того, из 30–50 тысяч заявок на участие в массовке было выбрано лишь 70 человек. И украинцы попали в их число.

Андрей Данилевич отметил, что после согласования их роли сначала не воспринял новость серьезно: по его словам, супруги оказались "в правильном месте в правильное время", однако решающую роль в попадании на кастинг сыграла именно его жена.

Она же добавила, что для нее этот опыт имеет особое значение, ведь первую часть фильма она смотрела еще подростком и тогда мечтала оказаться в мире моды, показанном в ленте.

"Когда нам позвонили и утвердили на роль, мы были в суматохе нашей будничной жизни настолько, что отреагировали очень спокойно. А потом поняли, что мы едем на примерку. До последнего не верили! Мы видели Энн Хэтэуэй и Эмили Блант", – отметили супруги.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Дьявол носит Прада 2" разозлил китайцев из-за неудачного выбора имени для героини. Создателей ленты обвинили в расизме.

