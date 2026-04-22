'Дьявол носит Прада 2' разозлил китайцев из-за неудачного выбора имени для героини: его считают оскорбительным

Американская лента о мире высокой моды "Дьявол носит Prada 2" еще не вышла в широкий прокат, однако уже успела попасть в громкий скандал. Зрители из Китая обвинили фильм в расизме после того как стало известно, что в нем появится новая героиня, помощница Энди Сакс – Цзинь Чао.

Причиной для возмущения стал неудачный выбор имени для персонажа, пишет South China Morning Post. Дело в том, что "Цзиць Чао" по звучанию очень напоминает пренебрежительное выражение "Чин-Чонг", которое используют на Западе для высмеивания китайцев и их языка.

Кроме того, аудиторию разозлило решение создателей кинокартины выбрать для героини образ "ботана". Несмотря на то, что Цзинь Чао работает в сфере моды, поэтому, соответственно, разбирается в трендах, одета не в стильный лук, а в клетчатую рубашку и очки. Возмутило китайцев и то, что героиня за считанные секунды перечислила свои академические достижения, чем якобы лишь подкрепила стереотип об их народе.

"Я очень редко вижу, чтобы кто-то так одевался в небольшом китайском городе. А вы говорите, что девушка из Китая, которая работает в сфере моды, выглядит так", – с возмущением отметил кинофан из Китая.

Стоит отметить, что резкая критика проекта "Дьявол носит Prada 2" кардинально отличается от реакции китайцев на первую часть фильма. После выхода на экраны кинотеатров лента получила как огромный коммерческий успех, так и одобрение от экспертов. За первую неделю в прокате "Дьявол носит Prada" собрал 1,4 миллиона долларов и стал самым популярным среди женской аудитории накануне Международного женского дня.

Однако вторая часть ленты о высокой моде рискует провалиться в Китае. Некоторые кинофаны уже призывают "бойкотировать" фильм.

