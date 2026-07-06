Ласточкин, воюющий на фронте, рассказал, кто из его родных живет в России и как они относятся к войне в Украине

Актер и военнослужащий Игорь Ласточкин рассказал, что его ближайшие родственники – отец и брат – до сих пор живут в России. По словам артиста, они не воюют против Украины, однако и не осуждают российскую агрессию.

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Об этом Ласточкин сообщил в комментарии ТСН. Он также напомнил, что до октября 2017 года работал в России и был там известным артистом.

По словам военного, сейчас в России остаются его отец и брат. В то же время он подчеркнул, что, насколько ему известно, они не участвуют в войне и, надеется, не помогают оккупационной армии.

"У меня там ближайшие родственники – отец и брат. Они не воюют, я надеюсь. Возможно, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем самым п***, которые пересекли границу с Украиной", – сказал Ласточкин.

Он пояснил, что не ставит их в один ряд с оккупантами, вторгшимися на украинскую землю. В то же время их позиция по поводу войны так и не стала для него понятной.

"Я прямо переспрашивал: "Путин х*ло?" Прямого ответа не последовало", – добавил военный.

Стоит отметить, что о непростых отношениях с родными Игорь Ласточкин рассказывал еще в 2022 году, однако описывал их гораздо более резко. Тогда в интервью Алине Доротюк он признался, что после начала полномасштабного вторжения полностью прекратил общение с отцом и братом, которые, по его словам, поддержали российские власти.

Артист также рассказывал, что много лет пытался помочь отцу, страдавшему от алкогольной зависимости. После дорогостоящего лечения тот перестал употреблять алкоголь, однако, по словам Ласточкина, стал активно увлекаться российской пропагандой и регулярно присылал ему материалы российских "экспертов" и политологов.

Кроме того, актер вспоминал, что после 24 февраля 2022 года отец и брат сами не поинтересовались, жив ли он и что происходит в Украине. Именно тогда, по словам Ласточкина, их и без того сложные отношения окончательно прекратились.

"Они молчали, вообще не писали. Я на второй или на третьей неделе написал: "Вы, бл*дь, твари! Вам вообще пофиг, что здесь происходит? Что со мной?" Они мне сказали, что мама велела мне не писать. Потому что она сразу поняла, что я здесь всех их хочу разорвать за их бездействие и трусость", – рассказывал Ласточкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2026 года Ласточкин делился редкими фото, на которых были видны изменения в его внешности за время службы: артист отпустил бороду, его волосы частично поседели, а прическа стала короче на висках.

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