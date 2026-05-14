Слава Богу, что я вышла из этих отношений: экс-супруга скандального Константина Темляка прокомментировала свой развод

Актриса Анастасия Нестеренко ("Гуцулка Ксеня", "Буча") высказалась о разводе с актером Константином Темляком ("И будут люди", "БожеВильные") после громкого скандала вокруг него. По словам артистки, именно она приняла решение завершить брак и сейчас не жалеет об этом.

По словам Нестеренко в интервью Маричке Падалко, официально свободной она является уже восемь месяцев. В то же время актриса призналась, что пока не готова к новым серьезным отношениям, тем более ей нравится ощущение свободы и легкости.

"Вышла из этих отношений, и Слава Богу. Это было мое решение", – сказала Нестеренко.

Актриса объяснила, что после разрыва ее жизнь кардинально не изменилась. По ее словам, еще во время брака она фактически жила сама, поскольку Темляк служил в ВСУ. Поэтому продолжать быть в таких условиях для нее ОК.

"На самом деле мало что изменилось, потому что почти полтора года я была женой военного. Я, в принципе, жила сама. Поэтому для меня в целом ничего не изменилось в плане быта", – поделилась она.

Также Нестеренко призналась, что сейчас не стремится к новым серьезным романтическим отношениям: "Мне нравится это ощущение, что я никому ничего не должна. Эта легкость мне очень нравится".

В то же время она не скрывает, что может ходить на свидания, однако не вкладывает в это глубокого смысла.

"Ну, бывает периодически. Но это без подоплеки влюбленности. "Пошли в кино?" – и пошли в кино", – объяснила Нестеренко.

Напомним, о разрыве Анастасии Нестеренко и Константина Темляка стало известно в апреле 2026 года. Тогда актриса подтвердила, что их брак фактически завершился после скандала вокруг актера.

Скандал вокруг Темляка

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко поженились 29 августа 2024 года в Харькове. Еще до свадьбы, в апреле того же года, актер вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Публично пара демонстрировала поддержку друг друга и совместные проекты.

Однако в августе 2025 года вокруг Темляка вспыхнул масштабный скандал, который стал переломным моментом для его репутации и личной жизни. Первой с заявлениями выступила его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, которая рассказала об опыте отношений с актером.

Она обвинила его в систематическом физическом и психологическом насилии, заявив, что жила в атмосфере постоянного страха. По ее словам, Темляк контролировал ее общение, проверял телефон, запрещал общение с другими мужчинами и мог устраивать сцены ревности. Также она заявляла о манипуляциях, эмоциональном давлении и унижениях.

Соловьева также публиковала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно отправлял ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом "совершал ошибки, за которые очень стыдно", и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что на момент скандала вел трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Тогдашняя жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да. Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", – писала она, благодаря подписчикам за поддержку и этим намекала на разрыв.

Отметим, что после расставания Анастасия Нестеренко так и не раскрыла причину развода, а лишь отметила: "Никто на самом деле не знает почему [стал бывшим]. Поэтому не пишите глупости".

Ранее OBOZ.UA общался с режиссером Тарасом Томенко, который был удивлен скандалом вокруг Темляка. По его свидетельствам, во время работы на площадке тот был "очень интеллигентным человеком".

