После скандала с домашним насилием: жена Константина Темляка разошлась с актером и поделилась мыслями

Актриса Анастасия Нестеренко подтвердила разрыв с экс-возлюбленным-актером Константином Темляком после громкого скандала, связанного с обвинениями в домашнем насилии и неподобающем поведении в отношении несовершеннолетней. Она рассказала о своем эмоциональном состоянии после расставания и объяснила, что именно вызывает у нее чувство тоски по бывшему.

По словам Нестеренко в видео в TikTok, их брак, который длился менее двух лет, фактически завершился, а ее переживания касаются не только разрыва как такового. Актриса описала ситуацию, когда после просмотра видео с подарком для другой девушки внезапно почувствовала сильный эмоциональный отклик и начала анализировать собственные реакции.

Она призналась, что впервые за долгое время почувствовала грусть по бывшему мужу, однако впоследствии поняла, что эти эмоции имеют другую природу. Во время рефлексии Нестеренко пришла к выводу, что скучает не по человеку или отношениям, а по ощущениям, которые они ей давали.

"Я была очень счастлива за нее (девушку на видео. – Ред.), когда смотрела. И через некоторое время я почувствовала грусть. Потом он мне приснился во сне. Это был очень странный сон. И вот я пишу свой утренний дневник, прописываю всю эту ситуацию и на моменте, когда пишу о видео с подарком, я начинаю плакать. Я села и думаю: ну это очень странно; почему оно вызывает у меня такие эмоции? Я поняла, что мой бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. То есть я не закрываю свою потребность сама себе", – отрефлексировала актриса.

Нестеренко поставила перед собой вопрос: изменится ли ее эмоциональное состояние, если она научится самостоятельно закрывать эти потребности и позволять себе больше. Она предположила, что тогда может исчезнуть и потребность искать подтверждение любви через подарки от других людей.

"Для меня это высшая степень любви. А себя я не люблю, получается", – риторически подытожила Нестеренко, описывая свое утреннее осознание.

Скандал вокруг Темляка

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко поженились 29 августа 2024 года в Харькове. Еще до свадьбы, в апреле того же года, актер вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Публично пара демонстрировала поддержку друг друга и совместные проекты.

Однако в августе 2025 года вокруг Темляка вспыхнул масштабный скандал, который стал переломным моментом для его репутации и личной жизни. Первой с заявлениями выступила его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, которая рассказала об опыте отношений с актером.

Она обвинила его в систематическом физическом и психологическом насилии, заявив, что жила в атмосфере постоянного страха. По ее словам, Темляк контролировал ее общение, проверял телефон, запрещал общение с другими мужчинами и мог устраивать сцены ревности. Также она заявляла о манипуляциях, эмоциональном давлении и унижениях.

Соловьева также публиковала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно отправлял ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом "совершал ошибки, за которые очень стыдно", и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что на момент скандала вел трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Тогдашняя жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да. Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", – писала она, благодаря подписчикам за поддержку и этим намекала на разрыв.

Отметим, что после расставания Анастасия Нестеренко так и не раскрыла причину развода, а лишь отметила: "Никто на самом деле не знает почему [стал бывшим]. Поэтому не пишите глупости".

Ранее OBOZ.UA общался с режиссером Тарасом Томенко, который был удивлен скандалом вокруг Темляка. По его свидетельствам, во время работы на площадке тот был "очень интеллигентным человеком".

