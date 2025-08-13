Жена Константина Темпляка намекнула на разрыв на фоне скандала и ответила, страдала ли от насилия в браке

Актриса Анастасия Нестеренко, жена актера Константина Темпляка, впервые публично намекнула на возможный разрыв отношений после громкого скандала, связанного с ее мужем. Артистка поблагодарила всех, кто поддержал ее в сложный период, и уточнила, что в их браке не было физического или эмоционального насилия.

В публикации в Instagram подчеркнула, что узнала о части неприятной информации лишь недавно, и это стало для нее настоящим шоком.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да. Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", – написала актриса.

В комментариях под сообщением пользователи активно поддерживали Нестеренко. Некоторые пытались найти оптимизм в скандале и оправдывали Темляка:"Вы – его жена. Он – другой, если у вас нет такого в отношениях. Очень неуместно судить его сейчас по поступкам такой давности. Легко отвернуться, потому что так диктует общество. Но стоит ли вестись на это?".

Другие в ответ напомнили, что часть компрометирующих фактов касается уже времени их отношений, в частности рассылки интимных фото: "Он не другой, он просто еще не показал себя. Такие, как Костя, не меняется", "Но дикпики были недавно, уже в этих отношениях!"

Речь идет о неприятном эпизоде, который стал публичным благодаря Анастасии Соловьевой – бывшей возлюбленной Темляка. По ее словам, с ней связалась девушка, которой в 2023 году Темляк присылал пошлые сообщения. На тот момент ей было всего 15 лет. Девушка рассказала, что долгое время была поклонницей актера, посещала много его спектаклей, после одного из которых лично вручила ему подарок. Позже она начала переписываться с Темляком через соцсети, а он просил присылать интимные фото и присылал свои обнаженные снимки. Сообщения не прекратились даже после того, как школьница откровенно призналась в своем возрасте.

Ранее, когда первые обвинения в насилии только появились в сети, Нестеренко уже комментировала ситуацию в InstaStories. Она подчеркивала, что не имеет никакого отношения к прошлым поступкам мужа и не была жертвой насилия.

"Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю и оправдываю насилие – со мной такого не было. Конечно, я сначала стала в защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера. Что шокировало. Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения. Надеюсь, буду услышана", – подчеркивала актриса.

Свадьба Анастасии Нестеренко и Константина Темляка состоялась в августе 2024 года. Тогда актриса делилась трогательными словами: "Люблю. Дай, Боже, нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего".

Обвинения против Темляка

Первой о проблемах в отношениях с актером публично рассказала фотограф Анастасия Соловьева, бывшая девушка Темляка. В серии постов в Instagram она заявила, что во время их отношений актер систематически поднимал на нее руку, устраивал истерики, применял психологическое давление и пытался контролировать каждый ее шаг.

Соловьева также опубликовала фрагменты переписки Темляка с 15-летней девушкой, в которой, по ее словам, он сознательно посылал ей пошлые сообщения и интимные фото. Анастасия утверждает, что актер знал о возрасте собеседницы, но это его не остановило.

Реакция Темляка

В своем обращении Темляк признал, что в прошлом совершал ошибки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у Соловьевой. Он подтвердил, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками, но подчеркнул, что сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Жена актера, актриса Анастасия Нестеренко, публично отметила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и просила не втягивать ее в эту историю.

Реакция индустрии и общества

Скандал быстро вышел за пределы соцсетей. От сотрудничества с Темляком уже отказались несколько известных артистов и брендов: певица Jerry Heil и рэпер Yarmak удалили со своих платформ клип, в котором снимался актер, но сначала музыкальный канал М1 снял это видео с эфира. Также бренд german убрал рекламные фото с его участием.

Лишь через несколько дней на скандал отреагировал также Театр на Подоле, где работал Темляк. Реакция заведения вызвала волну возмущения среди украинцев, которые назвали ее "неконкретной" и такой, что "защищает репутацию актера, а не потерпевших".

Сейчас официальных сообщений от правоохранительных органов об открытии уголовного производства нет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь основателя Театра на Подоле, где работает Темляк, Даша Малахова вступилась за актера. Однако общество выступило против ее заявлений и обвинило в подыгрывании преступнику.

