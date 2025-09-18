Скандал с Темляком: режиссер удивил поведением актера на съемках фильма 'Дом 'Слово'

Режиссер Тарас Томенко прокомментировал скандал вокруг актера Константина Темляка, который в этом году получил премию "Золота дзиґа", а впоследствии отказался от нее из-за общественного резонанса. Актер, которого обвиняют в домашнем насилии и переписке интимного характера с несовершеннолетней, снимался в картине Томенко "Дом "Слово". Бесконечный роман".

По словам режиссера, он был удивлен обвинениями в адрес актера, ведь во время работы на площадке тот был "очень интеллигентным человеком". Об этом Тарас Томенко рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я работал с Константином Темляком: он сыграл Павла Тычину в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман" (награду опальный артист получил за роль в другой картине – "БожеВільні". – Ред.) Как актер он очень пластичный, с ним очень интересно было работать, – отметил режиссер. – Я даже не мог подумать, что такое может произойти, потому что на съемочной площадке это был очень интеллигентный человек. И все это как-то параллельно происходило с нашими съемками... Сложно поверить в то, что услышал впоследствии. Впрочем, в любовных делах обычно непросто разобраться. Но подчеркну: насилие недопустимо ни в коем случае".

Томенко считает, что организаторы "Золотої дзиґи" могли бы принять другое решение – отложить на время номинацию, где был заявлен Темляк: "По моему мнению, одним из решений в ситуации с награждением могла быть отсрочка этой номинации. Надо было принять какое-то взвешенное решение еще до вручения, не затягивать все так, потому что это лишь подтолкнуло к новой волне скандала вокруг Константина Темляка".

"Мы живем в правовом государстве, поэтому только следствие может доказать его вину или невиновность. Если бы на момент церемонии был приговор суда, то, конечно, награду вручать не стоило бы, – поделился режиссер Томенко мнением о целесообразности награждения Темляка. – Однако навешивать вину без судебного решения – неправильно и односторонне. Я не являюсь сторонником Темляка в этой ситуации, но считаю, что мы должны опираться на официальные выводы. Следствие продолжается и, думаю, будет прозрачным, ведь к истории приковано большое внимание".

