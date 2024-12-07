Без макияжа и прически: как выглядит новая 'Мисс Украина' в реальной жизни

Накануне стало известно имя обладательницы титула "Мисс Украина 2024" – ею стала 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко. Девушку, которая уже два года работает в сфере моделинга, можно увидеть на сайтах известных отечественных брендов. Однако за кадром красавица – студентка 4-го курса Государственного Налогового Университета.

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Между фотосессиями Мельниченко часто публикует свою повседневную жизнь в Instagram. В частности, победительница конкурса красоты предстает перед своими подписчиками без макияжа и шикарной укладки. Девушка не стесняйтесь показать природные веснушки и янтарные глаза без туши.

Кроме того, в своем фотоблоге Мария делится фотографиями с путешествий и отдыха. В ленте Мельниченко можно увидеть, что девушка увлекается спортом и ведет активный образ жизни. Как известно, красавица 10 лет занималась бально-спортивными танцами.

Впоследствии киевлянка овладела катанием на лыжах и сноуборде, а недавно нашла новое хобби – теннис. Кроме съемок обладательница титула "Мисс Украина 2024" показывает свою женственность на занятиях по хилс – вид танца, который исполняют на высоком каблуке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом во время великой войны конкурсе красоты. Как прошло шоу и как выглядели вице-мисс – в нашем материале.

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