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В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
2,8 т.
В Киеве выбрали 'Мисс Украину 2024' на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

5 декабря в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина 2024", который впервые с начала полномасштабной войны провели вживую. В национальном этапе, который транслировали на телеканале M1, победила 20-летняя Мария Мельниченко – в следующем году киевлянка будет представлять Украину на международной арене.

Видео дня

"Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости, – написала победительница на своей Instagram-странице. – Этот день – только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие".

В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы
В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

Мельниченко уже два года работает моделью, совмещая карьеру и обучение – она студентка 4-го курса Государственного Налогового Университета, где изучает финансы. Девушка ведет активный образ жизни, кроме того, 10 лет занималась бально-спортивными танцами. Красавица мастерски овладела катанием на лыжах и сноуборде, а также регулярно занимается спортом.

В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

"Кроме того, Мария активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы, воплощая свои стремления к помощи другим. Она стала настоящим символом красоты, таланта и социальной ответственности", – говорится в сообщении конкурса.

В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

В рамках конкурса "Мисс Украина 2024" 18 участниц должны были показать себя на четырех выходах. Каждый из них имел особое название: "Перфоманс на воде", "Гончарная вселенная", Свет и технологии" и "Зеркальный финал". В конце шоу "Мисс Украина 2022" София Шамия передала корону победительнице и было выбрано вице-мисс конкурса.

В Киеве выбрали "Мисс Украину 2024" на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

Напомним, "Мисс Украина 2024" состоялся вживую впервые за три года. Национальный конкурс красоты существует уже более 30 лет, а обладательница титула традиционно представляет государство на международной арене "Мисс Мир". В этом году команда конкурса решила использовать площадку как платформу для помощи и сконцентрировалась на поддержке женщин, защищающих Украину на фронте. Средства, собранные во время шоу, будут переданы в общественную организацию "Землячки", которая закрывает запросы с военной женской формой, амуницией, обувью.

Ранее OBOZ.UA пообщался с главой конкурса "Мисс Украина" Вероникой Щипцовой – о новых требованиях к претенденткам, россиянкам на конкурсах мира и ли актуально шоу. Между тем директор фонда "Землячки" Ксения Драганюк поделилась проблемами, которые переживают женщины в армии, и рассказала, как волонтеры их облегчают. Интервью – читайте здесь.

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