В Киеве выбрали 'Мисс Украину 2024' на первом за время великой войны конкурсе красоты. Фото победительницы

5 декабря в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина 2024", который впервые с начала полномасштабной войны провели вживую. В национальном этапе, который транслировали на телеканале M1, победила 20-летняя Мария Мельниченко – в следующем году киевлянка будет представлять Украину на международной арене.

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"Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости, – написала победительница на своей Instagram-странице. – Этот день – только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие".

Мельниченко уже два года работает моделью, совмещая карьеру и обучение – она студентка 4-го курса Государственного Налогового Университета, где изучает финансы. Девушка ведет активный образ жизни, кроме того, 10 лет занималась бально-спортивными танцами. Красавица мастерски овладела катанием на лыжах и сноуборде, а также регулярно занимается спортом.

"Кроме того, Мария активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы, воплощая свои стремления к помощи другим. Она стала настоящим символом красоты, таланта и социальной ответственности", – говорится в сообщении конкурса.

В рамках конкурса "Мисс Украина 2024" 18 участниц должны были показать себя на четырех выходах. Каждый из них имел особое название: "Перфоманс на воде", "Гончарная вселенная", Свет и технологии" и "Зеркальный финал". В конце шоу "Мисс Украина 2022" София Шамия передала корону победительнице и было выбрано вице-мисс конкурса.

Напомним, "Мисс Украина 2024" состоялся вживую впервые за три года. Национальный конкурс красоты существует уже более 30 лет, а обладательница титула традиционно представляет государство на международной арене "Мисс Мир". В этом году команда конкурса решила использовать площадку как платформу для помощи и сконцентрировалась на поддержке женщин, защищающих Украину на фронте. Средства, собранные во время шоу, будут переданы в общественную организацию "Землячки", которая закрывает запросы с военной женской формой, амуницией, обувью.

Ранее OBOZ.UA пообщался с главой конкурса "Мисс Украина" Вероникой Щипцовой – о новых требованиях к претенденткам, россиянкам на конкурсах мира и ли актуально шоу. Между тем директор фонда "Землячки" Ксения Драганюк поделилась проблемами, которые переживают женщины в армии, и рассказала, как волонтеры их облегчают. Интервью – читайте здесь.

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