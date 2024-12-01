Шон Пенн появился на публике с младшей на 34 года избранницей: что известно о молдавской актрисе Валерии Ников

64-летний американский актер и режиссер Шон Пенн, поддерживающий украинский народ в войне с российскими захватчиками, появился на публике с младшей на 34 года девушкой – молдавской моделью и актрисой Валерией Ников. Пара попала под вспышки фотографов на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше, открытие которого прошло 30 ноября.

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Об этом сообщает Daily Mail. Влюбленные оделись в стиль "старого Голливуда" выбрав сдержанный, но в то же время элегантный наряд. Для мероприятия Пенн нарядил черный костюм и галстук, а Ников дефилировала в длинном платье со сборкой на топе, которое каскадом спадало по полу.

Режиссер выглядел влюбленным рядом с избранницей, что стало подтверждением теплых отношений. Их роман получил огласку в начале сентября этого года, когда звезд заметили за страстными поцелуями во время романтического отпуска в Мадриде.

Что известно о девушке актера

Валерия, которая родом из столицы Молдовы Кишинева, живет во Франции, где сыграла работницу бара в сериале "Эмили в Париже", вышедшем на Netflix. Модель изучала актерское мастерство в Академии музыки, театра и изобразительного искусства в Кишиневе, затем в актерской студии под руководством Джека Вальзера, после чего училась в Париже, пишет Style.

Ников дебютировала на сцене в 2012 году, сыграв в постановке "Чайки" Антона Чехова режиссеров Михая Василеску и Кристиана Руденко. Она продолжила сотрудничать с дуэтом в спектаклях "Сон летней ночи" Шекспира и "Весеннее пробуждение" Фрэнка Ведекинда. С 2015 года начала работу над короткометражными фильмами и сериалами.

Согласно ее портфолио на Brulier Communication, девушка знает семь языков: французский, английский, румынский, русский, украинский, испанский и итальянский. Она поддерживает физическую форму с помощью бокса и йоги, умеет петь под джаз, танцевать танго, играть на фортепиано и ездить верхом на лошадях. Ников также увлекается искусством и литературой, о чем свидетельствуют несколько ее постов в Instagram. Она также модель и сотрудничала с такими брендами как Carolina Herrera.

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