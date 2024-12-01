Променял россиянку на испанскую модель: Джонни Деппа заподозрили в новом романе

61-летнего голливудского актера Джонни Деппа заподозрили в новом романе. Лишь недавно в сети ходили слухи о помолвке звезды "Пиратов Карибского моря" с российским косметологом Юлией Власовой. Однако инсайдеры говорят, что на самом деле сердце знаменитости завоевала испанская модель Джесс Бордю, которая вдвое младше селебрити.

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Об этом сообщает Daily Mail. По словам приближенных источников, вероятная любимая Деппа интересуется музыкой, кино, модой, путешествиями и фотографией – и один из ближайших членов команды актера следит за ней в Instagram. Инфлюэнсер, похоже, также очень заинтересована звездой, опубликовав видео, на котором она танцует в день его рождения, с подписью "С днем рождения, Джонни Депп".

Бордю часто пишет о кинопродюсере и, очевидно, является его фанаткой – девушка даже преоделась в одного из персонажей Деппа Вилли Вонку для публикации в начале этого года. Между тем одна из прошлогодних фотографий на странице Х (Twitter) выглядит так, будто она была сделана со сцены во время выступления звезды.

Джесс также, вероятно, "случайно" оказалась в Севилье, когда Джонни был там на кинофестивале в начале ноября. Она также была в Сан-Себастьяне, когда знаменитость находился там в сентябре, и, судя по ее Instagram, сейчас она проживает в Лондоне, где живет Джонни.

Пара также работает на Dior, поскольку Джесс была замечена за размещением платного контента для модного и парфюмерного дома, в то время как Депп является лицом одного из ароматов компании. Тем временем представитель актера опроверг эти слухи: "Она не путешествовала с нами ни в Севилье, ни в Сан-Себастьяне. У нее нет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как российская модель, подозреваемая в романе с Джонни Деппом, выложила провокационное фото. Подробности – в нашем материале.

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