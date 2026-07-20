Шоколадные яйца, матерные слова перед сценой и молитвы: Монатик раскрыл закулисные секреты своих концертов и показал гримерную

Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) приоткрыл завесу над тем, что происходит за кулисами его концертов. Артист продемонстрировал это на примере своей гримерки на Atlas Festival. Он признался, что именно ест перед выходом на сцену, рассказал о неизменном ритуале с молитвой, а также вспомнил, что раньше его команда настраивалась на выступление с помощью нецензурной кричалки.

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Закулисную часть концерта артист показал в выпуске радиоведущего Славы Демина. Он заглянул в гримерку Монатика, где едва ли не главным атрибутом были шоколадные яйца Kinder, которые стали неотъемлемой частью райдера певца.

В частности, вопреки распространенному стереотипу о том, что артисты не едят перед выступлениями, MONATIK заверил: если чувствует сильный голод, все же позволяет себе легкий перекус.

"Я не ем, но бывает, что если уже совсем проголодался, я могу себе устроить какой-нибудь бутерброд. Небольшой, просто для энергии. Или кусочек шоколада", – рассказал певец.

По словам исполнителя, шоколад помогает быстро восполнить запас энергии, а чтобы не возникало дискомфорта во время пения, достаточно просто запить его водой.

Не менее интересной оказалась и многолетняя традиция команды MONATIK перед выходом на сцену. Артист рассказал, что независимо от масштаба концерта все собираются вместе и молятся.

"Мы все собираемся, молимся. Каждый – кому там молится. Просим о том, что нам нужно. Эта традиция не меняется с самого начала, с тех пор как мы начали гастролировать", – добавил он.

После молитвы команда выкрикивает специальную кричалку. Сейчас это фраза "Вічно танцююча людина", однако раньше, как признался певец, ритуал был гораздо эмоциональнее.

"Раньше были матерные слова. Повзрослели. Надо было три раза сказать: "Уеб*м", – рассказал Монатик.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Дмитрий Монатик отреагировал на протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова на Atlas Festival.

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