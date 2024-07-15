Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду 'Район Беверли-Гиллз' перед смертью

Американская актриса Шеннен Догерти ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. В одном из своих подкастов Let's Be Clear звезда сериала "Район Беверли-Гиллз" рассказала, что в течение длительного времени пыталась стать мамой, пока не узнала о своем онкологическом заболевании, мысли о лечении которого вызывали сильную обеспокоенность.

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Желание знаменитости забеременеть напрямую повлияло на процесс борьбы с раком молочной железы, пишет People. Повторное прохождение химиотерапии, о котором стало известно за три недели до смерти, больше всего беспокоило американку в последние дни жизни.

Шеннен Догерти не оставляла попыток забеременеть в течение нескольких лет, используя все возможные способы. По словам актрисы, она неоднократно решалась на искусственное оплодотворение, ведь хотела иметь общих детей с тогдашним избранником Куртом Исвариенко: "Я хотела ребенка не только для себя, но и для своего мужа. Я хотела, чтобы это было для нашего брака. Я хотела, чтобы он также реализовал эту часть себя".

Звезде пришлось прекратить попытки стать мамой в 2019 году, когда заболевание вернулось после длительной ремиссии, в виде метастатического рака 4 стадии.

Следующим испытанием для артистки, беспокоившим ее перед смертью, стало прохождение химиотерапии, пишет Daily Mail. Она отметила, что такой тип лечения проходит очень сложно, ведь истощает организм.

"Это меня "разрушило" в том смысле, что да, я знала – у меня четвертая стадия, и да, я знала, что это действительно серьезно, но когда вам нужно идти в больницу, и вам должны поставить порт, все становится очень реальным невероятно другим способом", – рассказала Шеннен Догерти в одном из подкастов.

По словам актрисы, результаты химиотерапии не могли предусмотреть ни она, ни врачи. Этот фактор вызвал у нее больше тревоги и волнений.

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