УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду "Район Беверли-Гиллз" перед смертью

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
213
Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду 'Район Беверли-Гиллз' перед смертью

Американская актриса Шеннен Догерти ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. В одном из своих подкастов Let's Be Clear звезда сериала "Район Беверли-Гиллз" рассказала, что в течение длительного времени пыталась стать мамой, пока не узнала о своем онкологическом заболевании, мысли о лечении которого вызывали сильную обеспокоенность.

Видео дня

Желание знаменитости забеременеть напрямую повлияло на процесс борьбы с раком молочной железы, пишет People. Повторное прохождение химиотерапии, о котором стало известно за три недели до смерти, больше всего беспокоило американку в последние дни жизни.

Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду "Район Беверли-Гиллз" перед смертью

Шеннен Догерти не оставляла попыток забеременеть в течение нескольких лет, используя все возможные способы. По словам актрисы, она неоднократно решалась на искусственное оплодотворение, ведь хотела иметь общих детей с тогдашним избранником Куртом Исвариенко: "Я хотела ребенка не только для себя, но и для своего мужа. Я хотела, чтобы это было для нашего брака. Я хотела, чтобы он также реализовал эту часть себя".

Звезде пришлось прекратить попытки стать мамой в 2019 году, когда заболевание вернулось после длительной ремиссии, в виде метастатического рака 4 стадии.

Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду "Район Беверли-Гиллз" перед смертью

Следующим испытанием для артистки, беспокоившим ее перед смертью, стало прохождение химиотерапии, пишет Daily Mail. Она отметила, что такой тип лечения проходит очень сложно, ведь истощает организм.

"Это меня "разрушило" в том смысле, что да, я знала – у меня четвертая стадия, и да, я знала, что это действительно серьезно, но когда вам нужно идти в больницу, и вам должны поставить порт, все становится очень реальным невероятно другим способом", – рассказала Шеннен Догерти в одном из подкастов.

Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию. Стало известно, что больше всего беспокоило звезду "Район Беверли-Гиллз" перед смертью

По словам актрисы, результаты химиотерапии не могли предусмотреть ни она, ни врачи. Этот фактор вызвал у нее больше тревоги и волнений.

Ранее OBOZ.UA обнародовал 10 самых ярких фото Шеннен Догерти, которые запомнятся навсегда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!