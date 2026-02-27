26 февраля лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич выступил с трибуны Верховной Рады в национальном образе. Он одел красивую вышиванку-"оберег" от этно-хаба Narodnyi Dim Ukraina, которую скомбинировал со сдержанным черным костюмом.

Спортсмен отдал предпочтение рубашке TOR пастально-бежевого цвета с контрастными вставками из серого льна на воротничке и манжетах. Как указано на сайте компании, стоимость изделия составляет 4 800 гривен.

Рубашка, в которой Владислав Гераскевич выступил перед депутатами, задекорирована крестообразной вышивкой из хлопковых нитей, что имеет особое значение. Этот узор служит оберегом от злых духов, а также символизирует гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха.

Кроме того, скелетонист взял с собой в Верховную Раду легендарный "шлем памяти", на котором изображены фотографии украинских спортсменов, чьи жизни забрала Россия. Владислав Гераскевич хотел выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане в этой экипировке, из-за чего в итоге был дисквалифицирован. Несгибаемая позиция скелетониста и желание донести миру правду о кровавой деятельности РФ сделали его символом борьбы за память погибших атлетов.

Во время выступления перед депутатами Владислав Гераскевич поднял несколько важных тем, в частности, призвал лишить звания героя Украины Сергея Бубку. Спортсмен напомнил, что бывший глава Национального олимпийского комитета систематически работает против нашей страны и ведет бизнес с российскими оккупантами.

