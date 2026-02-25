Красавица с модельной фигурой: как выглядит возлюбленная Владислава Гераскевича, которую он прячет от публики. Фото пары

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич неохотно делится с аудиторией подробностями своей личной жизни. Недавно спортсмен раскрыл, что довольно давно его сердце покорила девушка по имени Анна, однако детали их отношений, как и фотографии избранницы, держит вне поля зрения публики. И все же полноценно скрыть личность любимой олимпийцу не удалось, ведь в сети нашли ее аккаунт.

Первую совместную фотографию Владислава Гераскевича и Анны Цехановской разыскало интернет-издание "Гордон". На романтической фотографии влюбленные сняли момент поцелуя в Киеве. Девушка сделала отметку на страницу Гераскевича, а он в свою очередь оставил в комментариях три эмодзи с сердечками. Больше кадров с избранницей скелетониста покажет OBOZ.UA.

Судя по Instagram-странице Анны Цехановской, она довольно часто путешествует. Девушка публикует в своем блоге фотографии красивой архитектуры, да и сама нередко позирует перед объективом камеры. Возлюбленная Владислава Гераскевича имеет изящную модельную фигуру, мягкие черты лица и светлые глаза.

Стоит заметить, что олимпиец нередко оставляет комментарии под фотографиями избранницы. Владислав Гераскевич не слишком многословен, поэтому обычно ограничивается несколькими эмодзи. Кстати, хотя спортсмен и не раскрывает, как долго находится в отношениях с Анной, комментировал ее посты еще в октябре 2020 года.

В интервью Маричке Падалко лидер сборной Украины по скелетону говорил, что его возлюбленная никак не причастна к сфере спорта, однако является для него сильной поддержкой на пути к карьерным вершинам. Девушка даже должна была приехать в Милан, чтобы увидеть финальные заезды Гераскевича на Олимпийских играх 2026 года, но этого так и не произошло из-за его дисквалификации. В то же время, как подчеркивал скелетонист, Анна полностью была на его стороне, когда он отказался стартовать без "шлема памяти".

