Серебряный призер Нацотбора Laud достойно ответил LELÉKA, которая предложила передать ему кубок

Украинский певец Laud (Владислав Каращук), который занял второе место в Национальном отборе на Евровидение 2026, достойно отреагировал на желание победительницы конкурса LELÉKA (Виктории Корниковой) передать ему кубок. Артист отметил, что Украина уже выбрала своего представителя на международной арене, поэтому пожелал коллеге только успеха.

Кроме того, исполнитель призвал аудиторию поддержать LELÉKA в довольно непростой период участия в песенном конкурсе. Соответствующий пост он обнародовал на платформе Threads.

"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю LELÉKA достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами – ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста – это про единство и уважение друг к другу, это важно", – написал серебряный призер Нацотбора.

Такой ответ Laud на предложение коллеги приятно поразил пользователей сети. Юзеры отметили, что артист достойно отреагировал на эту ситуацию и продемонстрировал адекватную позицию:

"Господин, замечательный ответ на весь этот раздутый скандал".

"Ты – молодец. Творческих успехов".

"Достойно".

"Мой краш".

"Спасибо за здоровую, взрослую позицию. Вы невероятно выступили, но голосовала за LELÉKA. Ваша песня тоже в самое сердечко и в плей-листе".

"Ты крутой! Вот классная поддержка представителя, которая и должна быть".

"Достоинство и самоуважение – это сверхважные черты для творческих людей, чье эго постоянно испытывает жизнь. Огромное уважение к вам как к артисту и человеку".

Напомним, что имя представительницы Украины на Евровидении 2026 стало известно 7 февраля во время финала Нацотбора. LELÉKA смогла покорить сердца экспертного жюри и зрителей своей чувственной песней Ridnym, поэтому одержала самые высокие баллы и, соответственно, "билет" на сцену международного конкурса. Laud получил по 9 баллов от судей и аудитории, поэтому оказался на второй строчке.

После проведения масштабного шоу LELÉKA дала интервью "Радіо Промінь", где откровенно призналась: имеет смутные мысли относительно того, почему именно она будет представлять Украину на Евровидении 2026, а не ее коллега. Более того, она заявила, что хочет передать свой кубок победителя Laud.

"Наверное, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась: Laud настолько невероятно спел, я за него так болела. Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Для меня его техника и вкус – это вау. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и, может, можно как-то передавать кубки", – сказала LELÉKA.

