'Сердце сжимается от боли': украинские звезды эмоционально отреагировали на смерть Степана Гиги

12 декабря оборвалась жизнь народного артиста Украины Степана Гиги, который в ноябре этого года оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии. Смерть исполнителя стала болезненным ударом как для его родных, так и коллег из отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь в соцсетях и адресовали легенде последние слова.

Звезды вспомнили лучшие моменты сотрудничества с эстрадным певцом и отметили, что его композиции навсегда останутся в сердцах многих людей. OBOZ.UA собрал эмоциональные реакции знаменитостей на потерю.

Артем Пивоваров откровенно признался, что ему очень сложно осознать новость о смерти Степана Гиги. Еще недавно они вместе работали в рамках проекта "The Вуса" и выпустили дуэтную работу Mamma Mia, а теперь артиста нет в живых.

"Я не хочу в это верить... Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света. Его присутствие, его голос, его отношение к людям всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется. Светлая память. Я буду по вам скучать", – написал Пивоваров.

Павел Зибров поделился совместным кадром со Степаном Гигой и обратился к нему с трогательными словами: "Степан... Светлая память, друг. Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек. Твой голос и твои песни – это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром".

Ведущий Сергей Лиховида поделился, что неоднократно имел возможность работать со Степаном Гигой на различных мероприятиях. Артист постоянно "разрывал" своими легендарными песнями как старшее поколение, так и молодежь.

"Очередное напоминание всем нам, что надо ценить каждый момент в жизни и ценить людей при жизни, а не когда они уходят от нас ..." – отметил ведущий.

Уход Степана Гиги в мир иной стал болезненным ударом для хора "Гомін", ведь участники коллектива смогли покорить сердца аудитории, исполняя легендарную песню народного артиста Украины "Цей сон".

"Спасибо вам, маэстро, за музыку, которая объединяет поколения и жанры. Спасибо, что дали нам возможность прикоснуться к вашему творчеству и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы, украинцы, будем петь. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", – говорится в посте.

Ведущая Анжелика Рудницкая вспомнила нелегкий путь Степана Гиги к достижению успеха в творческой карьере. Она отметила, что артист долгое время шел к украинской аудитории, "оставаясь в тени", но все же не опускал рук и стал настоящей звездой.

"Полномасштабное вторжение России в Украину и отказ от российского открыли возможности украинским артистам стать видимыми в своей стране. Хиты Степана Гиги завоевали огромную популярность: миллионные просмотры под видео, бесконечные гастроли, многотысячные аудитории. Песни "Цей сон", "Золото Карпат", "Яворина" заполонили соцсети и сердца меломанов. Казалось, самое время жить, творить. Но земная песня Степана Гиги оборвалась. Он будет петь в небесном хоре. С нами остаются его песни", – написала Рудницкая.

Леся Никитюк была довольно лаконичной отдавая дань памяти Степана Гиги. Она сделала репост новости о его смерти и написала: "Легендарный", добавив смайлик разбитого сердца.

Светлым воспоминанием о легендарном исполнителе поделился основатель группы DZIDZIO Михаил Хома: "Помню, когда-то я позвонил ему и сказал, что написал хорошую песню – "Ты не моя". Мне тогда казалось, что она больше всего подходит именно к его голосу. Степан Петрович взял ее в свой репертуар, и я с радостью слушал, как она зазвучала в его исполнении. Степан Гига навсегда останется в истории украинской музыки и в наших сердцах".

Не может поверить в уход Степана Гиги в вечность и Екатерина Бужинская. Певица поделилась совместным фото с легендой и отметила, что его смерть – большая боль.

Искренние соболезнования семье исполнителя выразила и Наталка Карпа.

Смерть легендарного артиста

19 ноября представители Степана Гиги сообщили, что у артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице и перенес срочную операцию. Отмечалось, что исполнитель находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Тогда были отменены все запланированные концерты знаменитости.

Позже блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что состояние Степана Гиги сильно осложнилось, поэтому врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Семья исполнителя не давала никаких комментариев относительно характера его заболевания.

Резкое ухудшение самочувствия Степана Гиги было неожиданностью для его фанатов, ведь раньше он никогда даже не намекал на прекращение творческой деятельности. Певец много гастролировал и искренне наслаждался тем, что не имел времени на отдых от любимой работы. К сожалению, Степан Гига больше не будет радовать публику своими хитами, ведь 12 декабря его сердце остановилось.

