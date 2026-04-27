Съемки 'Караоке на Майдане' закончились заявлением в полиции: блогер поссорилась с Кондратюком после шоу и сделала шокирующее заявление

В Киеве во время съемок обновленного проекта "Караоке на Майдане" на Контрактовой площади произошел конфликт между блогером и представителями команды шоу, который завершился обращением в полицию. Девушка заявила, что заплатила 1000 долларов за возможность выступить в эфире, однако на сцену ее не допустили.

Инцидент возник после завершения записи программы. По словам участницы в Threads, она пришла на мероприятие с намерением исполнить песню о военных и собрать средства на благотворительность, однако договоренность, за которую были переданы деньги, не была выполнена.

Что произошло по словам блогера

Пользовательница с ником spiceicee утверждает, что вместе с друзьями пыталась узнать у работников площадки, как попасть в очередь на выступление.

"Пришли на "Караоке на Майдане", спрашивали у организаторов, как можно попасть в очередь на выступление. У меня песня идеально под тематику и сбор средств военным", – написала она.

По ее словам, один из мужчин, который представился причастным к организации, пообещал обеспечить участие в программе за денежное вознаграждение.

"Наши ребята подходили к абсолютно всем рабочим, один из них якобы договорился за нас и пообещал, что мы будем в программе. Ему отдали 1000 долларов за выступление и договоренность, которое нам в итоге запороли и тупо не дали выйти на сцену. 1000 долларов улетели в чей-то карман", – заявила девушка.

Блогер также высказала предположение, что деньги могли получить посторонние лица или представители команды, однако подтверждений этому пока нет.

В своих сообщениях она отмечает, что на площадке были люди с бейджами и символикой телеканалов: "Это команда Кондратюка и телеканала ТЕТ. Они были в черных палатках и никого туда не пропускали".

Она также отметила, что имела целью благотворительное участие: "Я пришла на благотворительный концерт, где деньги обещали отдать на благотворительность. Моя тысяча должна была также пойти туда, как и деньги, которые я бы собрала во время выступления. У меня отец военный, моя песня была о военном".

Разговор с Кондратюком и конфликт

После того, как, по словам блогера, она поняла, что выступления не будет, девушка обратилась к Игорю Кондратюку, который присутствовал на съемках как соавтор проекта.

Она утверждает, что сначала разговаривала спокойно и просила помочь найти человека, которому передали средства. В ответ Кондратюк заявил, что лично не получал никаких денег, и попросил показать конкретное лицо, которому их передали.

После этого между сторонами возникла словесная перепалка. Девушка распространила видео инцидента, на котором зафиксирован эмоциональный разговор. Блогер утверждает, что осталась недовольной реакцией ведущего, – Кондратюк резко отреагировал и посоветовал ей "самой решать вопросы", а также использовал грубую лексику.

"Господин, прошу, извиняюсь" – в ответ "иди наф*г", "сама решай", – написала она, цитируя обнародованное видео.

Стоит отметить, что на видео слышно, как Игорь Кондратюк шлет ее "нафиг".

В то же время позже девушка отдельно уточнила, что не имеет личных претензий к Кондратюку: "Последнее, что я скажу – к Кондратюку не было претензий. Я подошла к нему поговорить".

Обращение в полицию

После конфликта блогер вместе с друзьями обратилась к правоохранителям и написала заявление.

В комментарии OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева сообщили, что обращение зафиксировано, сейчас идет проверка обстоятельств инцидента.

Реакция соцсетей

В соцсетях пользователи высказывают разные мнения относительно ситуации. Часть считает, что девушка могла стать жертвой мошенничества со стороны третьих лиц, не имеющих отношения к организаторам шоу. Другие поддерживают ее позицию и призывают тщательно расследовать инцидент.

Сама блогер заявила, что не рассчитывает на возврат средств, однако решила обнародовать историю: "Я не требую деньги обратно, потому что знаю, что их никто не вернет".

Контекст: возвращение "Караоке на Майдане"

Съемки "Караоке на Майдане" состоялись 25 апреля в Киеве. Проект возобновили после длительной паузы с благотворительной целью – для поддержки реабилитационного центра "Титанові".

Запись проходила на Контрактовой площади и собрала большое количество зрителей. Новым ведущим стал артист ХАС (Назар Хассан), в то же время Игорь Кондратюк также присутствовал как соавтор проекта.

Победительницей первого выпуска стала певица и волонтер Lina Tion. По итогам финального сбора было собрано 93 000 гривен, которые передали в поддержку центра "Титанові".

Первый выпуск шоу планируют показать в эфире телеканала ТЕТ 10 мая.

