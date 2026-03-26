Игорь Кондратюк назвал самую 'кринжовую' песню, которую пели на 'Караоке на Майдане': этот участник победил

Продюсер Игорь Кондратюк назвал песню "Владимирский централ" "самой кринжовой" из тех, что звучали в эфире "Караоке на майдане". По словам ведущего шоу, именно с этим номером связана одна из самых запоминающихся историй шоу, а исполнитель в итоге стал победителем выпуска.

Имя самого исполнителя он не называет. Указывает лишь, что он "артист". Кондратюк упомянул в интервью Маричке Падалко, что не хотел допускать исполнения этой композиции, однако участник настоял на своем выборе.

В процессе съемок, по его словам, между ними даже состоялась своеобразная "договоренность вне эфира", ведь формат программы позволял участникам долго выбирать финальную песню и обсуждать ее с ведущим.

"Владимирский централ". "Этот парень еще и победил, потому что он был артистом. Я даже помню эту передачу. Она была на нетрадиционном месте – напротив улицы Богдана Хмельницкого, – рассказал Кондратюк. – Я не хотел ему давать петь эту песню".

Ведущий рассказал, что исполнитель убеждал: публика не разочаруется, если услышит именно этот трек. В итоге он выкрикнул, что будет исполнять "Владимирский централ", и получил поддержку зрителей. Именно это решение привело его к победе в выпуске.

"Мы с ним торговались, и я говорю: "Я не хочу, чтобы на "Караоке на Майдане" пели эту фигню". А он говорит: "Публика не пожалеет". И потом он выкрикнул "Владимирский централ". Публика сказала: "Давай!" Помню, что я после этого вышел и сказал: "Докатились". Это была крынжатина однозначно", – поделился продюсер.

Еще в 2016 году он вспоминал об этом инциденте в интервью "Громадському радіо". "На четвертый год существования программы выступил очень колоритный парень, который спел эту песню так, что публика просто взорвалась от восторга. Я всегда запрещал песню "Рюмка водки". Для меня петь эту песню в 11 утра – это нонсенс. "Владимирский централ" – это интеллектуальное табу", – комментировал он.

Справка. "Караоке на майдане" – один из самых продолжительных телевизионных форматов в Украине, который в течение многих лет собирал уличные толпы желающих спеть. Участники проходили несколько этапов: от исполнения песни перед толпой до финального сбора средств, где победителем становился тот, кто собирал больше всех.

Проект стартовал в 1999 году и выходил на разных телеканалах. Формат предусматривал импровизационный отбор участников прямо на улице, преимущественно в районе Крещатика и Майдана Независимости в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал, кто, по мнению Игоря Кондратюка, был самым талантливым выпускником "Шанса" и "Караоке на майдане". Сейчас он продолжает артистическую деятельность.

