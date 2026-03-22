Семейная драма Бекхэмов может стать сериалом: старший сын звездной пары пошел по стопам принца Гарри

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, Бруклин Пельц, серьезно задумался о кинокарьере. Он планирует создать сериал о своей жизни и жизни жены Николы Пельц, вероятно, чтобы рассказать о семейной драме со своей стороны, как в свое время делал принц Гарри (но с публикацией мемуаров) на фоне скандала в британской королевской семье.

Видео дня

По данным инсайдеров The Sun, американская стример-платформа Hulu, которой владеет Disney, предложила ему и его жене создать проект, который раскроет подробности их жизни и напряженных отношений с родителями.

Речь идет о потенциальном шоу, которое может составить конкуренцию документальным проектам Netflix, связанным с супругами Бекхэм. Переговоры, как сообщает источник, уже ведутся между командой Бруклина в США и руководством производственного подразделения Hulu.

В частности, там отмечают, что стриминговая компания заинтересована не только в истории личной жизни пары, но и в освещении конфликта между Бруклином и его родителями. В то же время в проекте могут показать и профессиональные амбиции Бруклина, в частности его кулинарные инициативы.

Инсайдеры утверждают, что он рассматривает возможность участия в таком формате, хотя ранее вместе с Николой отказывались от выгодных интервью и медийных предложений. По их позиции, любые публичные заявления должны происходить исключительно на их условиях.

Этим пара якобы стремится подчеркнуть свою независимость от семьи Пельц и самостоятельность в принятии решений.

Никола Пельц, которая имеет актерский опыт и уже сотрудничала с Hulu также может сыграть ключевую роль в будущем сериале. Ее семья имеет связи с медиаиндустрией: отец актрисы, миллиардер Нельсон Пельц, ранее владел значительной долей в компании Disney.

Конфликт между Бруклином и его родителями обострился в 2024 году, когда он вместе с женой не появился на праздновании 50-летия Дэвида Бекхэма. В январе 2025 года он полностью прекратил общение с семьей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дэвид Бекхэм протянул оливковую ветвь старшему сыну, который отрекся от звездной семьи. Он отодвинул на задний план громкий семейный конфликт и поздравил своего старшего сына с 27-летием. Но поздравление вызвало у Бруклина только разочарование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!