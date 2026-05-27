Отдохните от жары: 5 направлений в Европе для комфортного отпуска

Летние путешествия по Европе все чаще превращаются в настоящее испытание из-за аномальной жары. Особенно это ощутимо в популярных средиземноморских странах, где температура уже утром превышает комфортные показатели.

Поэтому туристы все чаще ищут альтернативные направления с более мягким климатом, свежим воздухом и меньшим количеством людей. Идеальным вариантом становятся северные регионы Европы, где даже в разгар лета можно наслаждаться прогулками без изнурительной жары, отмечает Travel Off Path. От норвежских фьордов до побережья Испании – эти места подарят комфортный и атмосферный отдых.

Флом, Норвегия

Небольшой поселок Флом на юго-западе Норвегии считают настоящей столицей фьордов. Он расположен на берегу Аурландсфьорда – одного из ответвлений крупнейшего фьорда страны Согнефьорда. Даже летом здесь царит свежая погода, а температура остается комфортной для прогулок и активного отдыха.

Одной из главных туристических достопримечательностей является железная дорога Flåmsbana, которая проходит через горные плато, водопады и живописные долины. Также путешественники могут посетить смотровую площадку Стегастейн или отправиться пешком к водопаду Бреккефоссен. Флом подойдет тем, кто хочет тишины, природы и отдыха без летней духоты.

Шетландские острова, Шотландия

Шетландский архипелаг расположен далеко на севере Шотландии и славится суровыми, но невероятно красивыми пейзажами. Здесь нет изнуряющей жары, зато есть океанские ветры, драматические скалы и почти безлюдные пляжи.

Самый большой остров архипелага привлекает туристов маленькими рыбацкими деревнями и старинными пабами. Главный город Лервик станет отличной базой для путешествий по островам. Отдельного внимания заслуживает археологический комплекс Ярлсхоф, где можно увидеть остатки поселений разных исторических эпох – от доисторических времен до эпохи викингов.

Готланд, Швеция

Шведский остров Готланд давно стал одним из лучших летних направлений в Скандинавии. Туристов привлекают средневековые города, побережье Балтийского моря и приятный климат без экстремальной жары.

Самым известным местом острова является город Висбю, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каменные стены, узкие улочки и старинные дома создают атмосферу настоящей сказки. Кроме исторических памятников, Готланд славится уютными кафе и традиционной скандинавской культурой отдыха – fika, когда люди неспешно наслаждаются кофе и выпечкой.

Сааремаа, Эстония

Самый большой остров Эстонии Сааремаа остается одним из наименее раскрученных туристических направлений Европы. Именно поэтому здесь можно найти спокойствие, тишину и атмосферу неспешной жизни.

Центром острова является город Курессааре с хорошо сохранившимся средневековым замком и уютной набережной. Сааремаа также известен сосновыми лесами, традиционными мельницами и небольшими деревнями, где время будто остановилось. Пляжи Балтийского моря здесь значительно менее людные, чем популярные курорты юга Европы, а прохладный климат позволяет комфортно отдыхать даже в середине лета.

Хихон, Испания

Хотя Испания ассоциируется с жарой, север страны существенно отличается от южных курортов. Город Хихон на побережье Атлантического океана предлагает мягкий климат, комфортную температуру и свежий морской воздух.

Здесь туристы найдут старинный район Симавилья с узкими улицами, рыбными ресторанами и атмосферой настоящего портового города. Главный пляж Сан-Лоренсо прекрасно подходит для летнего отдыха, а прохладная океанская вода становится настоящим спасением в жаркие дни. Хихон станет отличной альтернативой переполненным средиземноморским курортам.

