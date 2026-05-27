Начиная с 2026 года Украина ведет диалог с белорусскими властями с позиции силы. Это понимает и Лукашенко, который на все выпады Зеленского и других украинских чиновников не отвечает ни словом.

В течение нескольких месяцев Украина своей риторикой давит на Лукашенко. Начиная с февраля, когда Зеленский ввел персональные санкции против Лукашенко, позиция Украины становится только жестче. Заявления о втягивании Беларуси в войну против Украины и подготовке нового вторжения через белорусские границы звучат от украинских чиновников чуть ли не ежедневно. А через несколько дней после того, как Лукашенко предложил самому приехать в Украину, чтобы решить все вопросы, в Киев прибывает Светлана Тихановская, которую встречают на высшем государственном уровне.

Очевидно, что никакого вторжения из Беларуси прямо сейчас не готовится. Для этого нужна концентрация сил, которой сейчас нет ни у Лукашенко, ни у Путина. Даже неудачное наступление 2022 года сегодня уже не получится повторить теми же силами, ведь дроны и боевой опыт ВСУ многое изменили. Поэтому ни западные разведки, ни аналитические центры, которые следят за ситуацией в самой Беларуси, не наблюдают никаких признаков подготовки Беларуси к какой-то эскалации.

При том, что в случае расширения географии применения украинских БПЛА на территорию Беларуси Лукашенко просто нечем будет ответить. Если сегодня Россия имеет два НПЗ в Беларуси, которые Украина не сжигает, а значит россияне могут на них рассчитывать в периоды дефицита топлива, то после вторжения из Беларуси судьбу этих заводов предсказать не сложно. Россия не способна защитить свои НПЗ, а значит может ли кто-то рассчитывать, что белорусские они будут защищать лучше?

Но, несмотря на это, риторика Зеленского не меняется. Выглядит так, будто наша власть пытается спровоцировать Лукашенко, чтобы тот только дал повод. Лукашенко это понимает и при этом осознает текущий баланс сил между вооруженными силами Украины и Беларуси. Поэтому он молчит и на выпады Зеленского не отвечает, хотя мы все знаем, что обычно он поговорить любит.

Возникает вопрос, на что именно Зеленский провоцирует Лукашенко? В подготовку вторжения Украины в Беларусь никто не поверит. Но, с другой стороны, во вторжение в Курскую область тоже никто не верил. Сегодня отношение Зеленского к Лукашенко напоминает отношение Трампа к Мадуро накануне американской военной операции. Возможно, в этом и есть цель — за счет стратегической неопределенности относительно украинских планов держать Лукашенко в напряжении, чтобы тот не делал лишних движений и снова начал вспоминать "откуда на Беларусь готовилось нападение".

На протяжении десятилетий Россия продавала постсоветским тираниям свой главный товар — иллюзию "гарантий безопасности". Сейчас мы становимся свидетелями фундаментального слома: Москва не способна защитить даже собственные НПЗ, и даже наличие ядерного оружия не помогло избежать ударов украинских дронов. Лукашенко прекрасно понимает эту новую реальность, поэтому панически боится ухудшения отношений с Киевом. Но мы не имеем права забыть, откуда именно пришли российские танки в Бучу, Гостомель и Бородянку — свой выбор минский диктатор уже сделал. Теперь его парализующий страх — это и есть настоящий признак новой роли Украины, которая наглядно уничтожила миф о всемогущих кремлевских гарантиях безопасности.