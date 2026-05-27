Миссия может стать неприятным исключением: в Украину приехали "ревизоры" из МВФ. Что они проверят

В среду, 27 мая, в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда(МВФ). "Ревизоры" из фонда подготовят первый пересмотр новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом $8,1 млрд. Одним из основных вопросов будет детенизация экономики и наполнение бюджета. Это касается и налоговых изменений, ведь Украина уже провалила выполнение ряда "маяков" программы, в частности отмены льгот на посылки из-за границы.

В целом миссия МВФ будет работать в Украине до середины следующей недели, то есть до 2-3 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Слуга народа").

Зачем нужна миссия МВФ

"Миссия" – это условно, когда команда которая оценивает со стороны МВФ прогресс Украины приезжает и проводит серию встреч и переговоров с различными стейкхолдерами в Украине. Обычно такой визит происходит за месяц до заседания Борда МВФ и очередного выделения транша. Наш как раз запланирован на конец июня, поэтому вот приехали в конце мая", — объяснил Железняк.

По его словам, по результатам работы, должно быть три вещи:

предварительная договоренность, как двигаться дальше;

оценка выполнения предыдущей программы ;

; черновик о главных договоренностях по новым "маякам" и изменения ряда параметров старых.

Утвержденная в феврале-2026 программа МВФ на $8,1 млрд направлена на поддержку макроэкономической стабильности и привлечение внешнего финансирования. Она сопровождается масштабным пакетом реформ, который Украина согласовала вместе с Фондом для поддержания макрофинансовой стабильности.

Что будут проверять и почему могут возникнуть проблемы

Железняк напомнил, что все другие миссии заканчивались рекомендацией выделить транш. Впрочем, он считает, что на этот раз ситуация не является однозначной.

"Эта может стать неприятным исключением, так как на данный момент (а время все прошло до конца марта 2026) у нас есть куча проваленных маяков. Не только посылки (напомню, там Таможенный кодекс вчера завалили, а Налоговый по состоянию на сейчас даже не включен в повестку дня). Еще не принято налогообложение электронных платформ, есть проблемы с Энергоатомом, есть разрыв финансирования из-за того, что и маяки по Всемирному банку и ЕС завалены", – отметил нардеп.

Как уже анонсировала пресс-секретарь МВФ Джулия Козак, представители фонда действительно планируют обсудить выполнение Украиной обязательств по программе реформ, вопросы мобилизации внутренних доходов и сокращения теневого сектора экономики. Она подчеркнула, что в МВФ поддерживают усилия властей по расширению налоговой базы, в частности путем сокращения размера неформального сектора.

"Сейчас, например, неформальный сектор оценивается на уровне 45% ВВП, поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику, где эти предприятия и компании будут платить налоги, будет очень важным для Украины наряду с другими мерами мобилизации доходов", – отметила Козак.

Текущая программа, напомним, построена по модели регулярных пересмотров: каждый этап выполнения обязательств определяет, получит ли страна следующий транш. Участие в программе сопровождается продолжением структурных реформ, направленных на поддержку макрофинансовой стабильности, усиление институциональной способности государства и продвижение евроинтеграционного курса Украины. Все выплаты жестко привязаны к выполнению условий, прописанных в меморандуме с МВФ.

Финансирование уже началось – Украина получила первый транш в размере $1,5 млрд. В течение 2026 года общий объем привлеченных средств должен составить $3,83 млрд, а дальнейшие поступления распределены между несколькими этапами (при условии, если Украина выполнит условия):

1 июня 2026 года – $685,5 млн;

1 сентября 2026 года – $685,9 млн;

1 декабря 2026 года – $960,4 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, на данный момент из большого пакета налоговых изменений в Украине приняли только продление действия военного сбора на послевоенное время. Законопроект о налогообложении цифровых платформ ((Glovo, Bolt, Uklon, OLX и т.д.) "завис" в парламенте на этапе подготовки ко второму чтению, а налогообложение посылок пока не проголосовали даже в первом чтении.

