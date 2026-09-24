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Победительница "Холостяка" тайно вышла замуж за известного певца: как выглядела свадьба, которую организовали всего за один месяц

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Екатерина Лозовицкая сыграла свадьбу с любимым
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Победительница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Алекс Топольский, – блогер и модель Екатерина Лозовицкая – связала себя узами брака с певцом азербайджанского происхождения Гидаятом Сеидовым (Geed). Пара сыграла свадьбу через месяц после помолвки, не привлекая к важному событию лишнего внимания.

На данный момент в социальных сетях у молодоженов нет ни одного кадра с торжества, тогда как их гости не упустили возможности показать, как выглядел этот романтический день. В частности, фотографии и видео с церемонии разместили на своих страницах в Instagram участницы "Холостяка" разных лет Александра Погорелова и Елена Головань.

Для торжественной церемонии Екатерина Лозовицкая выбрала изысканное кружевное платье со шлейфом, открытым декольте и вырезом на спине. Свадебный образ она дополнила длинной полупрозрачной фатой, а также несколькими изящными украшениями. Невеста слегка подкрутила кончики волос и собрала передние пряди, чтобы полностью открыть лицо.

Екатерина Лозовицкая выбрала для свадьбы изысканное платье
Друзья блогера показали, как проходила церемония

Гидаят Сеидов, со своей стороны, одел классический белый костюм. Контрастности образу артист добавил благодаря черной обуви и цветку каллы в кармане пиджака.

Лозовицкая и Сеидов связали себя узами брака
Пара выглядела впечатляюще

Для этого важного дня молодожены выбрали красивую и стильную локацию. В зале, где состоялась церемония, обустроили минималистичную фотозону, повесили легкую ткань, имитирующую арку, а особую магию месту придавали растения, нестандартные лампы и фортепиано.

На месте проведения церемонии сделали фотозону
Влюбленные выбрали для свадьбы стильную локацию

Стоит отметить, что влюбленные организовали красивую свадьбу всего за один месяц. 23 августа Екатерина Лозовицкая сообщила, что Гидаят Сеидов сделал ей предложение руки и сердца, а уже 23 сентября стало известно, что они сыграли свадьбу.

Пара обручилась в конце августа

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Полякова впервые показала фото со своей свадьбы с Буряковским и объяснила, почему их брак не распался.

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