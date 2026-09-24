Победительница "Холостяка" тайно вышла замуж за известного певца: как выглядела свадьба, которую организовали всего за один месяц

Победительница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Алекс Топольский, – блогер и модель Екатерина Лозовицкая – связала себя узами брака с певцом азербайджанского происхождения Гидаятом Сеидовым (Geed). Пара сыграла свадьбу через месяц после помолвки, не привлекая к важному событию лишнего внимания.

Видео дня

На данный момент в социальных сетях у молодоженов нет ни одного кадра с торжества, тогда как их гости не упустили возможности показать, как выглядел этот романтический день. В частности, фотографии и видео с церемонии разместили на своих страницах в Instagram участницы "Холостяка" разных лет Александра Погорелова и Елена Головань.

Для торжественной церемонии Екатерина Лозовицкая выбрала изысканное кружевное платье со шлейфом, открытым декольте и вырезом на спине. Свадебный образ она дополнила длинной полупрозрачной фатой, а также несколькими изящными украшениями. Невеста слегка подкрутила кончики волос и собрала передние пряди, чтобы полностью открыть лицо.

Гидаят Сеидов, со своей стороны, одел классический белый костюм. Контрастности образу артист добавил благодаря черной обуви и цветку каллы в кармане пиджака.

Для этого важного дня молодожены выбрали красивую и стильную локацию. В зале, где состоялась церемония, обустроили минималистичную фотозону, повесили легкую ткань, имитирующую арку, а особую магию месту придавали растения, нестандартные лампы и фортепиано.

Стоит отметить, что влюбленные организовали красивую свадьбу всего за один месяц. 23 августа Екатерина Лозовицкая сообщила, что Гидаят Сеидов сделал ей предложение руки и сердца, а уже 23 сентября стало известно, что они сыграли свадьбу.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Полякова впервые показала фото со своей свадьбы с Буряковским и объяснила, почему их брак не распался.

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