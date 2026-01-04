Бывший солист Maneskin объявил о помолвке: кто его возлюбленная и сколько они вместе

Бывший фронтмен группы Maneskin Дамиано Давид объявил о помолвке с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. Слухи о новой стадии их отношений появились еще несколько месяцев назад.

Видео дня

Но публично о серьезности намерений пара сообщила 3 января, когда 29-летняя Дав опубликовала совместные фото в Instagram. В подписи она написала: "Моя любимая часть жизни. С Новым годом".

На снимках Кэмерон позирует вместе с 26-летним музыкантом, демонстрируя украшение на безымянном пальце.

Слухи о помолвке пары появились еще в октябре, когда Кэмерон и Давида сфотографировали в Сиднее, Австралия. Тогда они были одеты в одинаковые черные образы, а на безымянном пальце певицы заметили это же кольцо. Представители артистов на тот момент не комментировали информацию.

В отношениях Дав Кэмерон и Дамиано Давида впервые начали подозревать в сентябре 2023 года. Тогда актрису видели на одном из концертов музыканта. Публичный дебют пары состоялся в феврале 2024 года – они вместе появились на ежегодном гала-вечере Клайва Дэвиса накануне церемонии вручения премии "Грэмми".

В октябре 2025-го Кэмерон публично отметила годовщину отношений с Давидом, опубликовав карусель совместных фото. В подписи она отметила, что это были "лучшие два года ее жизни", и призналась, что именно эти отношения сделали ее по-настоящему счастливой.

В интервью People в феврале Дав Кэмерон объясняла, почему решила не скрывать роман. По ее словам, в начале они с Давидом обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что не видят причин жить иначе, чем люди, которые не являются публичными. В то же время актриса признавалась, что раньше испытывала тревогу из-за открытости в отношениях.

Сам Дамиано Давид также публично говорил о своих чувствах к Кэмерон. Он отмечал, что отношения с ней приносят ему спокойствие, а общая любовь к музыке только укрепляет связь между ними. По его словам, они слушают творчество друг друга и чувствуют себя в этих отношениях счастливыми.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый сексуальный мужчина планеты Мел Гибсон разошелся с младшей на 34 года возлюбленной. Бывшие партнеры подтвердили, что их отношения завершились без публичных конфликтов, а главным приоритетом для обоих остается совместное воспитание сына.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!