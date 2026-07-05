Секреты жизни и смерти легендарного Деда Панаса: настоящее имя телезвезды, правда ли, что он ругался матом в эфире, и почему его могилу разрыли

Петр Вескляров, известный миллионам украинцев как Дед Панас, остался одним из самых узнаваемых телеведущих в истории Украины, а в эпоху интернета стал героем мемов благодаря известной многим ругательной фразе. Однако за образом доброго дедушки в вышиванке стоял человек со сложной судьбой: война, потеря родных, годы работы в театре и кино, а в конце жизни – тихое ухождение с телевидения.

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Сейчас Петр Вескляров похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Блогер Владислав Тимошенко показал место упокоения легендарного Деда Панаса и рассказал интересные подробности из его жизни.

Его настоящее имя было совсем другим

Мало кто знает, что легендарный Дед Панас родился 10 июня 1911 года в городке Тальное в Черкасской области под именем Пинхас Хаимович Векслер. Он вырос в небогатой еврейской семье, а его детство пришлось на один из самых бурных периодов украинской истории.

Впоследствии война практически уничтожила его семью. Старший брат погиб во время гражданской войны, младший – на фронте Второй мировой, а родители стали жертвами Холокоста.

Во время немецкой оккупации артист, попавший в плен, назвался Петром Вескляровым. Именно под этим именем его впоследствии узнала вся страна.

Роль, которая сделала его легендой

Любовь к сцене у Весклярова появилась еще в юности. Он начинал свою карьеру в драматическом кружке, а уже в 1930-х годах стал профессиональным актером Черкасского театра.

В конце 1950-х годов Петр Вескляров переехал в Киев, начал работать на киностудии имени Александра Довженко и снялся почти в полусотни фильмов, правда, в большинстве, в второстепенных ролях.

Настоящая слава пришла неожиданно. В 1962 году Вескляров победил в конкурсе на роль ведущего детской вечерней сказки на радио, а уже через несколько лет стал лицом "Вечерней сказки с Дедом Панасом" в телеформате.

Правда ли, что Дед Панас ругался матом в эфире

Пожалуй, самый известный миф о Деде Панасе – история о том, что в конце одного из прямых эфиров он якобы нецензурно выругался ("Отака х**ня, малята"). Эту легенду пересказывают уже десятки лет, а с появлением интернета фраза стала культовой.

Впрочем, никаких официальных доказательств ее правдивости не существует. В телевизионных архивах нет записи такого эфира, а коллеги артиста подчеркивали: это всего лишь красивая байка, которая со временем превратилась в народный фольклор.

Зато известно, что однажды Вескляров действительно пришел на работу в нетрезвом состоянии. Его просто не допустили к записи, а в эфир поставили мультфильм.

Почему он исчез с телеэкранов

В конце 1980-х годов любимый сказочник начал терять память. Ему становилось все труднее запоминать тексты, иногда он путал сказки или делал длинные паузы во время записи.

В 1988 году его отстранили от работы.

По воспоминаниям коллег, для него это было очень болезненно: артист пришел на студию и узнал, что больше не работает.

Почему после смерти перехоронили Деда Панаса

Петр Вескляров умер 5 января 1994 года в возрасте 82 лет. Сначала его похоронили на Байковом кладбище в Киеве, однако позже состоялась эксгумация: останки кремировали, а прах перенесли в колумбарий.

Почему было принято именно такое решение, точно неизвестно – публичных объяснений не осталось.

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