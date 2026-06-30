Тайны последних дней жизни легендарного Назария Яремчука: пророчество о войне и очень личные последние слова

30 июня исполняется год со дня смерти легендарного украинского певца Назария Яремчука. Народный артист УССР ушел из жизни в 43 года после борьбы с раком желудка, оставив после себя не только десятки легендарных песен, которые перепевают по сей день, но и дневники, которые сегодня называют пророческими.

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В последние недели своей жизни он писал об угрозе со стороны России, будущем украинской культуры и судьбе страны, а свои последние слова навсегда оставил только для самых близких. OBOZ.UA подробнее расскажет о тайнах последних дней жизни выдающегося музыканта.

В начале 1995 года артист внезапно начал стремительно терять вес и жаловаться на самочувствие. Сначала врачи лечили его от язвы желудка, однако впоследствии поставили страшный диагноз – рак желудка. Из-за потери времени болезнь уже была запущена.

Ради спасения певец отправился в Канаду, где перенес сложную операцию. В своем пророческом дневнике, который он вел много лет, он описал пережитое после хирургического вмешательства: "А вот и жизнь – 43. Лежу в больнице после операции на желудке. Все, как везде: сон, врачи, общение, ощущение бездны. 5 часов длилась казнь. Врач сказал, что рака больше нет".

В то же время, по воспоминаниям родных, уже на следующий день после операции медики честно сообщили семье, что шансов на выздоровление почти не осталось.

Несмотря на смертельную болезнь, Яремчук не переставал работать. За последние несколько месяцев жизни он записал почти три десятка песен, планировал новые гастроли и мечтал создать отдельную программу романсов. Его последний концерт состоялся в Киеве на "Поющем поле".

Перед выходом на сцену артист был настолько изможден, что лежал на нескольких стульях за кулисами, но все же нашёл в себе силы выступить перед зрителями. Никто тогда даже не догадывался, что видит легенду в последний раз.

В частности, после концерта он сказал своему другу, поэту Андрею Демиденко, страшную фразу: "Жизнь окончена. Давай выпьем".

Очень личные последние слова, которые семья хранит до сих пор

Последние недели жизни певец провел в больнице. Близкие вспоминали, что боль была настолько сильной, что врачи предлагали наркотические обезболивающие, однако Яремчук отказывался от них из-за своих религиозных убеждений. Он терпел страдания до последнего дня.

В последние минуты жизни у постели остался старший сын Дмитрий. Именно он вспоминал OBOZ.UA, что перед смертью положил отцу на грудь свой серебряный крестик, ведь собственный крестик медики были вынуждены снять во время лечения.

Но самую главную тайну семья не раскрывает уже более трех десятилетий. Дмитрий Яремчук ранее говорил, что знает последние слова отца, но никогда их не обнародует.

"Я еще никому не говорил, какими были последние слова отца. И не скажу, потому что это не для широкой публики, это очень личное", – говорил он.

Мистический знак после смерти

Со смертью Назария Яремчука связывают еще одну символическую историю. 30 июня 1995 года в 10:20 сердце артиста перестало биться. По воспоминаниям близких, именно в этот момент остановились и его наручные часы.

Дневник, который сегодня называют пророческим

Несмотря на невыносимую боль от болезни, Назарий Яремчук не переставал вести личный дневник, который вел еще с 1977 года. В своих последних записях, сделанных буквально за несколько недель до смерти, он много размышлял о будущем Украины, российском влиянии и угрозе, которую тогда многие не хотели замечать.

Особое внимание привлекает его запись под названием "Доки?!", в которой певец писал о необходимости поддерживать украинскую культуру, покупать украинское, беречь собственное государство и не поддаваться влиянию Москвы.

"Нас веками обдирали, угнетали, эксплуатировали, вывозили все – от сала и чернозема, от трудящихся рук до гениального интеллекта. Теперь мы – государство. Не дают строить. Контрразведка Москвы наплодила едва ли не сотни газет в Украине, и повсюду идет пропаганда против нашей дорогой и родной, терпеливой и милой сердцу Родины – Украины.

Дорогие украинцы, народ Украины – это и украинцы, и белорусы, и россияне, и евреи, и немцы, и болгары, и румыны, и все-все, будьте бдительны! Нас хотят поработить, нас хотят разделить, разъединить. Не давайте им этого шанса, потому что у нас его не будет. Посмотрим вокруг: везде войны, и везде замешана Москва! Неужели нас зловещая история не научила? Будем внимательны", – писал Яремчук.

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