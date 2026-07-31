"Секретная книга" Джоан Роулинг: какой роман втайне написала автор культового "Гарри Поттера" и что произошло, когда мир узнал правду

О серии книг о Гарри Поттере знают сотни миллионов людей по всему миру. История мальчика-волшебника стала настолько масштабным явлением, что все, что с ней связано, даже получило собственное название – "поттериана". Однако мало кто знает, что автор культовой саги Джоан Роулинг пишет не только о волшебниках, но и создает детективы под псевдонимом, за которым далеко не каждый читатель догадается, кто на самом деле скрывается.

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Речь идет о романе "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling), который Роулинг, которой 31 июля исполнился 61 год, в 2013 году издала под именем Роберт Галбрейт. Книга, которая сейчас издается и в Украине и имеет своих поклонников среди украинских читателей, рассказывает вовсе не о магии, а о частном детективе Корморане Страйке. OBOZ.UA расскажет об этом произведении и о том, что произошло, когда мир узнал правду.

Как писательница скрыла правду о себе

Писательница намеренно скрывала свое настоящее имя. Она хотела, чтобы роман оценивали не через призму славы автора "Гарри Поттера", а как самостоятельную детективную историю. Рукопись отправляли издателям анонимно, а у самого Роберта Галбрейта была вымышленная биография: согласно легенде, он в свое время работал следователем по специальным расследованиям Королевской военной полиции, а затем перешел в гражданскую службу безопасности.

Сюжет книги "Зов кукушки"

В центре сюжета "Зова кукушки" – загадочная смерть модели Лулы Лэндри. Девушка падает с балкона своего лондонского дома, и полиция считает, что это самоубийство. Однако ее брат Джон Бристоу убежден, что сестру убили, поэтому обращается к частному детективу Корморану Страйку.

Стрейк сначала не очень хочет браться за это дело. У него почти нет клиентов, большие долги и сложный период в жизни. К тому же он переживает последствия войны в Афганистане, где потерял ногу. Но расследование постепенно втягивает его, а помогает детективу временная секретарь Робин Эллакотт.

В ходе работы над делом Страйк общается с родственниками Лулы, ее друзьями, охранником, водителем и другими людьми из ее окружения. Постепенно он понимает, что смерть модели могла быть вовсе не таким очевидным самоубийством, как казалось сначала.

Как книга внезапно стала бестселлером

Самая большая загадка романа была связана не с его сюжетом, а с человеком, который его написал. После выхода "Зова кукушки" в апреле 2013 года о Роберте Галбрейте знали как о дебютировавшем писателе. Книга получила положительные отзывы, но не стала крупным бестселлером.

Ситуация кардинально изменилась 14 июля 2013 года. Издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что за псевдонимом Роберт Галбрейт на самом деле стоит Джоан Роулинг. Журналисты обратили внимание на стиль романа и провели лингвистический анализ, который выявил сходство текста "Зова кукушки" с другими произведениями писательницы.

Впоследствии стало известно, что информация о настоящей авторе попала в редакцию не только благодаря анализу текста. Сведения о Роулинг передали журналистам через близких к писательнице людей, после чего газета обнародовала ее имя. Представители издания впоследствии извинились за раскрытие тайны.

А вот для самой Роулинг разоблачение стало не только скандалом, но и завершением интересного литературного эксперимента. Писательница признавалась, что ей понравилось писать под чужим именем и получать отзывы о книге, не раскрывая читателям заранее, кто ее автор.

После раскрытия тайны продажи "Зова кукушки" буквально взлетели. К этому моменту было продано около 1500 бумажных экземпляров, а также несколько тысяч электронных и аудиокопий. После новости о настоящей авторке роман стремительно поднялся в рейтингах Amazon – с 4709-го места на первое. За один день продажи выросли на 156 866%.

Роулинг решила не отказываться от своего альтер эго. После раскрытия она подтвердила, что продолжит писать детективную серию именно под именем Роберта Галбрейта. Так впоследствии появились следующие истории о Корморане Страйке и Робин Эллакотт – "Шелковод", "Карьера злодея" и другие романы серии.

Как появился псевдоним

По словам Роулинг, имя Роберт она выбрала в честь Роберта Кеннеди, которого считала примером героизма. А фамилия Галбрейт связана с ее детской мечтой – когда-то писательница хотела носить имя Элла Галбрейт. По ее словам, откуда взялось это желание – неизвестно даже ей самой, ведь никаких людей с такой фамилией она не встречала.

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