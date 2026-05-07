Новый сериал о Гарри Поттере уже продлили на 2 сезон: первые детали

Сериал "Гарри Поттер" стартует на телеканале HBO аж в конце декабря, тем не менее, его уже продлили на второй сезон. Следующую часть будут снимать по книге "Гарри Поттер и Тайная комната", а съемки стартуют уже этой осенью.

Как пишет издание Variety, эта новость вполне вписывается в изначальную стратегию адаптировать для телеэкрана все семь книг Джоан Роулинг о маленьком волшебнике в виде семи сезонов. Авторы шоу намерены выпустить их все в течение следующего десятилетия.

Джон Браун, который работал сценаристом над первым сезоном, получил повышение и станет со-шоуранером второго сезона. Он присоединится к Франческе Гардинер, которая в своем заявлении отметила: "Когда мы распланировали графики производства так, чтобы закончить первый сезон к Рождеству и вернуться к работе над вторым уже осенью, стало понятно: нам нужен со-шоураннер, чтобы не сбавлять обороты. Мне нравилось работать с Джоном с первого дня нашей встречи на "Наследниках" и до нашей совместной работы над "Гарри Поттером". Я не просто восхищаюсь его письмом – он замечательный партнер и прекрасный человек. Нам повезло, что он с нами".

Браун тоже заявил, что очень рад присоединиться к Гардинер в работе над созданием телеадаптации "Гарри Поттера". "Писать сценарий к "Философскому камню" было настоящим удовольствием, и я благодарен Франческе и HBO за доверие. Похоже, никогда не поздно получить свое приглашение в Хогвартс", – сказал сценарист.

Первый сезон под названием "Гарри Поттер и Философский камень" начнется с 11-летия Гарри. Главного героя играет юный актер Доминик Маклафлин. В первой серии он получит письмо о зачислении в школу магии и волшебства, что откроет перед ним совершенно новый мир. В то же время это и начнет его путь к встрече лицом к лицу с опасным врагом из прошлого.

