Секрет долголетия гуцулов: FIЇNKA раскрыла, как ее бабушка прожила почти до 100 лет и откуда знала о своем дне смерти

Украинская певица родом из Прикарпатья Ирина Выхованец, более известная аудитории под сценическим псевдонимом FIЇNKA, рассказала, как ее бабушке удалось прожить до 95 лет. По словам артистки, главным секретом долголетия ее родного человека, как и большинства гуцулов, является особая связь с природой.

Благодаря этому бабушка исполнительницы довольно легко относилась к различным жизненным событиям, более того, даже смогла почувствовать, когда отойдет в вечность. Об этом знаменитость рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

"Я всегда говорю, что у гуцулов есть природа. Они все воспринимают с легкостью, потому что очень тесно связаны с природой, в которой все закономерно и очень просто. У нас даже было пожелание: "Чтобы на вас солнышко грело". Это как бы самое лучшее, что может быть. Гуцулы живут с этой философией и все время веселенькие. Соответственно, бабушка не нервничала сильно", – отметила певица.

Другим весомым фактором долгой жизни родного человека FIЇNKA был активный образ жизни. Как поделилась исполнительница, ее бабушка много ходила пешком, однако никогда не контролировала свой рацион питания и любила жареную или жирную пищу.

"Ну и бабушка пила настойку из корня джинджуры. Каждое утро пятьдесят грамм выпивала и целый день была веселая", – вспомнила артистка.

Что интересно, благодаря тесной связи с природой бабушка FIЇNKA точно знала день, когда уйдет из жизни: "Она сказала: "Я сегодня буду умирать". Помылась, нарядилась в гуцульскую одежду, легла в постель и умерла. Очень часто на Гуцульщине старшие люди говорят, когда это произойдет".

