103-летняя инфлюенсер из Британии раскрыла секреты вечной красоты и стала интернет-сенсацией. Видео

В Великобритании 103-летняя жительница дома престарелых, что в городке Реддитч (графство Уорикшир), неожиданно стала интернет-сенсацией. Джоан Патридж, которая еще в юности работала проводницей трамвая, теперь получила славу старейшего инфлюенсера страны – благодаря своему видео с советами по макияжу в TikTok.

Видео дня

Видео, на котором Джоан демонстрирует свой утренний ритуал нанесения румян вызвало настоящий ажиотаж в сети. Сейчас ее контент продолжает распространяться с бешеной скоростью, а аудитория со всего мира восхищается ее советами, жизнерадостностью и чувством стиля.

"Для меня красота означает естественность во всем. Приятно чувствовать себя хорошо, независимо от возраста – без румян не обойтись", – отметила долгожительница.

Несмотря на свой почтенный возраст, Джоан ежедневно наносит макияж. Она убеждена, что это помогает чувствовать себя лучше независимо от обстоятельств. Любимый этап для нее – именно румяна. Она осторожно наносит их на щеки, избегая улыбки, чтобы не образовывались белые полосы в местах морщин.

"Я знаю, что мне 103, но я все еще люблю свой макияж. Я делаю его каждое утро, когда просыпаюсь", – призналась женщина.

В своих видео она советует не использовать слишком много косметики, не спешить с нанесением и "растапливать" продукт вместо того, чтобы наносить его круговыми движениями, – все для максимально естественного вида. Помимо румян, она также подводит глаза, чтобы создать визуальный эффект густых ресниц.

Новая популярность Джоан привлекла внимание косметической компании Collection Cosmetics, которая прислала ей подарочный набор – румяна, блеск для губ и палитру. Бренд выразил восхищение стилем Джоан и отметил, что ее уверенность и непринужденность могут вдохновить молодежь.

Несмотря на то, что сама Джоан говорит, что слишком стара для работы, она с радостью приняла приглашение к сотрудничеству. Ее участие в промо-кампаниях не только умилило британцев, но и стало примером того, как красота и уверенность не имеют возраста.

Интересно, что одним из условий своего долголетия она назвала распитие небольшого количества бренди каждую ночь. "Ты доживешь до 103 лет, если будешь жить на бренди", – шутливо заметила Джоан Патридж.

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